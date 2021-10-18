В пілотних регіонах України запустили Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), яка допоможе провести цифрову трансформацію соціальної сфери, отримувати якісні дані та оперативно надавати послуги українцям. В міністерстві соціальної політики України зазначили, що запровадження єдиної системи допоможе українцям швидко отримувати необхідні послуги, скоротить терміни їх надання, заощадить більше 1300 тонн паперу щороку та більше десяти мільярдів гривень держбюджету.

Зараз пілотна версія ЄІССС працює у чотирьох територіальних управліннях соціального захисту населення та п’яти територіальних громадах Київської та Житомирської областей. З наступного року до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) будуть послідовно підключатись нові громади, а коло послуг соціального характеру, які можна буде отримати через ЄІССС, буде постійно розширюватись. На базі Єдиного соціального реєстру буде консолідуватись вся “пенсійна історія” людини – як в солідарній, так і в обов’язковій накопичувальній системі, коли вона запрацює.

“Мінсоцполітики спільно з Мінцифри створили універсальну технологічну інфраструктуру для будь-яких соціальних виплат та послуг з надійним захистом та консолідованим зберіганням персональної інформації людей. Її можна використовувати при будь-яких змінах системи соціального захисту в майбутньому без витрачання додаткових коштів та створення додаткових структур”, – підкреслила Марина Лазебна.

Вона також зазначила, що для того, щоб гарантувати безперервне призначення соціальних виплат і надання послуг певний час паралельно з ЄІССС працюватиме чинна система.

“Процес впровадження системи досить складний. У ньому задіяно багато людей, які мають навчитись працювати з новим ресурсом. Але завдяки ефективній організації процесу впровадження ми очікуємо, що повний перехід на роботу виключно через Єдину інформаційну систему соціальної сфери відбудеться у термін до двох років”, – повідомила Марина Лазебна.

Сьогодні державні установи формують до 18 млн справ у паперовому вигляді за рік, що дорівнює близько 180-270 млн листків паперу. Натомість електронний документообіг зекономить близько 1350 тонн паперу в рік, що дорівнює вирубці близько 27 гектарів лісу.

За її словами, найближчими роками до ЄІССС увійдуть всі види соціальних виплат – від пенсій та субсидій до виплат по малозабезпеченості і допомоги по безробіттю. До неї також будуть включені всі 125 адміністративних послуг соціального характеру, які сьогодні передбачені.

“Система, яку ми презентували сьогодні, це справжня революція у сфері соціального захисту – адміністративна, фінансова, ідеологічна. Її інформаційне ядро – Єдиний соціальний реєстр, створений замість десятка не пов’язаних між собою реєстрів та інформаційних систем. Ми вперше на практиці реалізуємо принцип єдиного соціального вікна для кожної людини, зручного та позбавленого корупції”, – підкреслила Марина Лазебна.

Соціальна сфера – одна з статей держбюджету, на яку передбачено найбільше коштів щороку – понад 700 млрд грн. Але державі важко відслідкувати правильність використання цих коштів та адресність їх отримання. За попередніми даними Міністерства фінансів, 10-12% всіх соціальних виплат – це корупція чи помилки.

“Гасла, які десятиліття залишались пустими словами, тепер будуть реалізовані: соціальна справедливість, адресність, людина у центрі уваги. Всі, хто справді потребує допомоги держави, отримають її швидко – за один-два дні замість півтора місяця, зручно, у повному обсязі і за однаковими правилами. Ми прибираємо принизливі та довготривалі процедури подачі заявок та очікування допомоги”, – підкреслила Марина Лазебна.

Зазначимо, що Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) надасть можливість кожному громадянину, який потребує соціальної підтримки, швидко отримати будь-який вид допомоги через фронт-офіс в територіальній громаді та ЦНАПі, або через електронні сервіси Порталу «Дія». Основою ЄІССС є Єдиний соціальний реєстр (ЄСР), в якому сконцентрована інформація про кожного, хто має право, отримує чи колись отримував будь-який вид державної соціальної підтримки.

Перша черга Системи та її технологічне ядро – ЄСР створене за рахунок міжнародної технічної допомоги в рамках пілотного проекту, реалізованого спільно Мінсоцполітики, Мінцифри та Пенсійним фондом. У 2022 році Мінсоцполітики планує запровадити ЄІССС на території усієї країни та більше 80% соціальних послуг перевести в електронну форму.

Джерело: Мінсоцполітики