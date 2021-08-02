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МКІП створило інтерактивну мапу подій до Дня Незалежності України

МКІП створило інтерактивну мапу подій до Дня Незалежності України

МКІП створило інтерактивну мапу подій до Дня Незалежності України


Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) за підтримки глобальної поштово-логістичної групи компаній Meest створило Цифрову мапу подій, спеціальний сайт (https://ukraine30.mkip.gov.ua) для зручного відстеження ключових подій, які присвячені 30-й річниці незалежності.

МКІП спільно з обласними державними адміністраціями проведе понад 300 заходів в рамках святкування та відзначення Незалежності України. Проєкт охоплює всі області України, а кожна область на Мапі має свою унікальну квітку-символ.

«Для того, щоб структурувати той масштаб заходів, які проводитимуться до 30-річчя Незалежності, МКІП було створено Цифрову мапу подій. Адже щоб з кількох сотень заходів, які ми реалізуватимемо з ОДА, обрати собі декілька до вподоби – треба дійсно мати витримку. Саме мапа подій і спрощує цю задачу: збираючи інформацію про кожен з них в одному місці».

Олександр Ткаченко

міністр культури та інформаційної політики України

На Цифровій мапі подій в інтерактивному форматі показуватиметься місце, час та дата подій з розгорнутою інформацією про саму подію. Мапа також містить вбудований пошук за локацією та датою і посилання на соціальні мережі та інші зовнішні ресурси. Відтак кожен охочий матиме змогу переглянути всю інформацію про події в конкретному місці та зможе спланувати відвідування.

Переглянути події до Дня Незалежності України можна за посиланням.

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