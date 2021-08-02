МКІП створило інтерактивну мапу подій до Дня Незалежності України





Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) за підтримки глобальної поштово-логістичної групи компаній Meest створило Цифрову мапу подій, спеціальний сайт (https://ukraine30.mkip.gov.ua) для зручного відстеження ключових подій, які присвячені 30-й річниці незалежності.

МКІП спільно з обласними державними адміністраціями проведе понад 300 заходів в рамках святкування та відзначення Незалежності України. Проєкт охоплює всі області України, а кожна область на Мапі має свою унікальну квітку-символ.

«Для того, щоб структурувати той масштаб заходів, які проводитимуться до 30-річчя Незалежності, МКІП було створено Цифрову мапу подій. Адже щоб з кількох сотень заходів, які ми реалізуватимемо з ОДА, обрати собі декілька до вподоби – треба дійсно мати витримку. Саме мапа подій і спрощує цю задачу: збираючи інформацію про кожен з них в одному місці». Олександр Ткаченко міністр культури та інформаційної політики України

На Цифровій мапі подій в інтерактивному форматі показуватиметься місце, час та дата подій з розгорнутою інформацією про саму подію. Мапа також містить вбудований пошук за локацією та датою і посилання на соціальні мережі та інші зовнішні ресурси. Відтак кожен охочий матиме змогу переглянути всю інформацію про події в конкретному місці та зможе спланувати відвідування.

Переглянути події до Дня Незалежності України можна за посиланням.