МОН: Безкоштовними е-журналами та е-щоденниками вже користуються 134 школи України





Міністерство освіти і науки України повідомило, що станом на 1 лютого 2021 року безкоштовними державними електронними журналами та щоденниками користуються вже 134 заклади загальної середньої освіти України. Наразі триває активне підключення шкіл до системи е-журналів та е-щоденників.

Найбільше шкіл, які вже підключились, у Дніпропетровській (16 закладів), Івано-Франківській, Київській та Сумській (по 8) областях. Ці заклади вже розпочали активну роботу в системі і створили журнали, а не лише зареєструвались. Крім того, станом на перший день поточного місяця служба підтримки опрацювала 446 листів і звернень щодо надання доступу до модулів. Дані модулі не є загальнообов’язковими, рішення про їх використання ухвалює заклад освіти на добровільній основі. Школи, які використовують інші системи ведення електронних журналів та щоденників, можуть і надалі їх використовувати. Водночас МОН працює над удосконаленням державної системи е-журналів та е-щоденників, щоб якомога більше закладів освіти підключалися до цього сервісу.

“Запуск електронних журналів та щоденників – це перший крок на шляху становлення потужної системи національних електронних сервісів, і не лише для закладів загальної середньої освіти. Запустивши е-журнали та е-щоденники для шкіл, ми одразу отримали звернення від закладів вищої та професійно-технічної освіти, які теж бажають використовувати функціонал державних електронних щоденників та журналів. Наразі даним закладам надаються консультації. Загалом у 2021 році заплановано подальший розвиток і розширення функціональних можливостей електронних журналів та щоденників”, – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Зазначимо, що програмний модуль безкоштовних державних електронних журналів та щоденників закладів загальної середньої освіти функціонує у складі програмно-апаратного комплексу “Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту” (АІКОМ). Його МОН ввело в дослідну експлуатацію у грудні 2020 року в межах реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженої Урядом, із метою дерегуляції та дебюрократизації управління системою освіти, спрощення ведення документообігу в школах.

У жовтні 2020 року було проведено пілотні випробування функціоналу розроблених електронних журналів та щоденників, стабільності їх роботи під навантаженням. Під час випробувань було ідентифіковано ряд вразливостей, які було усунуто, систематизовано зауваження і пропозиції для подальшого розвитку даного продукту в 2021 році. У свою чергу в Києві збираються повністю перевести всі столичні школи на електронні журнали протягом поточного року.

Джерело: МОН