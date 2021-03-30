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МОН планує запровадити єдину базу даних позашкілля, яка дозволить українцям зручно обирати гуртки, клуби, секції

МОН планує запровадити єдину базу даних позашкілля, яка дозволить українцям зручно обирати гуртки, клуби, секції

МОН планує запровадити єдину базу даних позашкілля, яка дозволить українцям зручно обирати гуртки, клуби, секції


Міністерство освіти і науки України та ІТ-компанія «SoftServe» підписали меморандум про співпрацю, який передбачає цифрову трансформацію позашкільної освіти шляхом створення єдиної централізованої бази даних та запровадження електронної освітньої системи.

«Наразі ми працюємо над створенням інформаційно-аналітичної системи у сфері позашкільної освіти. Ця ланка освіти спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у науці, культурі, спорті, техніці, різних видах творчості.

Участь дітей у різних гуртках є важливою складовою становлення особистості та розвитку здібностей, зокрема реалізації можливостей дітей з особливими освітніми потребами», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький розповів, що система допоможе користувачам:

  • обирати найближчі за місцем проживання та напрямом діяльності гуртки, клуби, секції;
  • бачити графік роботи та популярність гуртка (відвідуваність, наповненість груп);
  • моніторити рівень матеріально-технічного забезпечення закладів позашкільної освіти та бачити кадрову наповнюваність (профілі педагогів та відгуки на кожен заклад).

Запланований функціонал буде доповнюватись і розширюватись відповідно до наповнення системи та потреб користувачів. Проєкт реалізується спільно з Міністерством молоді та спорту України і Міністерством культури та інформаційної політики України.

Джерело: Міністерство освіти і науки України

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