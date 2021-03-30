МОН планує запровадити єдину базу даних позашкілля, яка дозволить українцям зручно обирати гуртки, клуби, секції
Міністерство освіти і науки України та ІТ-компанія «SoftServe» підписали меморандум про співпрацю, який передбачає цифрову трансформацію позашкільної освіти шляхом створення єдиної централізованої бази даних та запровадження електронної освітньої системи.
«Наразі ми працюємо над створенням інформаційно-аналітичної системи у сфері позашкільної освіти. Ця ланка освіти спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у науці, культурі, спорті, техніці, різних видах творчості.
Участь дітей у різних гуртках є важливою складовою становлення особистості та розвитку здібностей, зокрема реалізації можливостей дітей з особливими освітніми потребами», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький розповів, що система допоможе користувачам:
- обирати найближчі за місцем проживання та напрямом діяльності гуртки, клуби, секції;
- бачити графік роботи та популярність гуртка (відвідуваність, наповненість груп);
- моніторити рівень матеріально-технічного забезпечення закладів позашкільної освіти та бачити кадрову наповнюваність (профілі педагогів та відгуки на кожен заклад).
Запланований функціонал буде доповнюватись і розширюватись відповідно до наповнення системи та потреб користувачів. Проєкт реалізується спільно з Міністерством молоді та спорту України і Міністерством культури та інформаційної політики України.
Джерело: Міністерство освіти і науки України