МОН планує запровадити єдину базу даних позашкілля, яка дозволить українцям зручно обирати гуртки, клуби, секції

Міністерство освіти і науки України та ІТ-компанія «SoftServe» підписали меморандум про співпрацю, який передбачає цифрову трансформацію позашкільної освіти шляхом створення єдиної централізованої бази даних та запровадження електронної освітньої системи.

«Наразі ми працюємо над створенням інформаційно-аналітичної системи у сфері позашкільної освіти. Ця ланка освіти спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у науці, культурі, спорті, техніці, різних видах творчості.

Участь дітей у різних гуртках є важливою складовою становлення особистості та розвитку здібностей, зокрема реалізації можливостей дітей з особливими освітніми потребами», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.