monobank закриє усі картки в злотих 13 грудня

monobank повідомив про закриття карток у польських злотих в розсилці для всіх користувачів сервісу з черговим оновленням умов надання послуг та тарифів.

Наразі користувачі monobank можуть переказати всі гроші з картки в злотих на будь-яку іншу гривневу картку. 13 грудня усі картки в злотих буде закрито, а залишки коштів буде автоматично переведено на кредитні картки за поточним курсом. Після цього картки стануть неактивними для користування. В monobank не назвали конкретну причину такого рішення.

Ще одна суттєва зміна пов’язана з умовами призначення винагороди за запрошення ФОПів за реферальною програмою — тепер, щоб запрошення вважалося успішним, запрошеному ФОП не потрібно поповнювати рахунок на 5 000 грн.