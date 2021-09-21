monobank запускає mono-еквайрінг — власну платформу інтернет-еквайрингу на базі QR





Вихід monobank на ринок еквайрингу анонсував співзасновник популярного платіжного застосунку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі. Одночасно на офіційному сайті з’явилась сторінка з описом нової послуги та можливістю подачі попередньої заявки на підключення.

Щоб приймати оплату по карті або за допомогою платіжних систем, потрібно під’єднати еквайринг. Він буває двох видів: торговий і через інтернет. Торговий еквайринг — це приймання оплат за допомогою платіжного термінала. Інтернет-еквайринг — приймання оплат через сайт. Термінал для інтернет-еквайрінгу не потрібен — все відбувається електронно.

Судячи з опису продукту на офіційному сайті, monobank розробляє саме систему інтернет-еквайрінгу для проведення платежів. Інакше кажучи, monobank готує конкурента LiqPay, WayForPay та іншим.

Деталей поки обмаль. Відомо, що mono-еквайрінг (саме так платформу називає Олег Гороховський) працює на базі технології QR та підійде як для онлайн-продавців, так і для класичної роздрібної торгівлі. Співзасновник monobank зазначив, що оплата буде відбуватись простим наведенням камери мобільного пристрою на QR-код, який можна буде на касу і окремо кожен товар (як в онлайні, так і офлайні).

Тариф — 1,8%. Окремо Гороховський підкреслив, що mono-еквайрінг дозволить уникнути орендних платежів та заміни рулонів з чеками.

Конкретна дата запуску mono-еквайрінгу поки не повідомляється, але Гороховський підтвердив, що відразу після релізу з’явиться сервіс «buy now pay later», схожий на відомий Klarna. Це альтернатива звичним кредитам. Сервіс дозволяє купувати в борг та оплачувати декількома способами — чотирма рівними частинами (при оформленні покупки, а потім кожні два тижні) або через 30 днів після покупки.

На момент написання новини на mono-еквайрінг вже зібрано понад 1000 заявок.

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monobank стартував як картковий продукт фінтех-компанії Fintech Band і «Універсал-Банку». Першу заснували в січні 2017 року колишні топменеджери «ПриватБанку» Олег Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Проєкт використовує для роботи банківську ліцензію Universal Bank, що входить до групи ТАС та належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку. Проте останнім часом monobank, який у серпні подолав позначку у 4 мільйони клієнтів, активно розвивається та розширяється, пропонуючи все більше послуг для бізнесу — на початку місяця він купив платформу для роботи з відгуками відвідувачів Expirenza, щоб посилити власний сервіс швидкого розрахунку в кафе та ресторанах за допомогою сканування QR-коду.