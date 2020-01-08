«Моя церква». Православна церква України анонсувала запуск мобільного застосунку





Православна церква України досить активна у соціальних мережах, але ось зараз стало відомо, що вже скоро з’явиться додаток ПЦУ для мобільних телефонів. Про це в програмі DriveTime на Громадському радіо повідомив речник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій.

«Це додаток «Моя церква», де можна буде знайти найбільш затребувану інформацію. Наприклад, щодо календаря, чи найближчої парафії, храму ПЦУ. Чи інші питання, які виникають у зв’язку із церковним життям, і які можна розв’язати через засоби сучасної комунікації», — зазначив архієпископ.

На жаль, поки немає подробиць, яким саме буде мобільний застосунок ПЦУ та коли ПЗ стане доступе для завантаження всім охочим. Зате відомо, що ПЗ розроблюється одночасно для iOS і Android.

Залишається згадати про електронні чотки з розумним хрестом, які Ватикан випустив наприкінці минулого року.

Джерело: Громадське радіо