MOYO прокоментувало курйоз з майнінгом Ethereum на ноутбуках ASUS в київському магазині — їх вилучать з продажу та після відновлення розмістять у демонстраційній ігровій зоні
Керівництво компанії MOYO виступило з офіційною заявою щодо нещодавнього курйозу з майнінгом Ethereum на ноутбуках ASUS, виставлених в київському магазині в ТРЦ Dream Town.
В MOYO подякували Маргариті Назаренко, яка виявила зайве ПЗ та своїм постом у Facebook надала неабиякого розголосу ситуації. Цікаво, що свій пост MOYO опублікувало не на своїй офіційній сторінці у Facebook, а у коментарях під початковим постом користувачки, яка викрила схему.
Хай там як, в MOYO визнали, що цей прикрий інцидент дійсно мав місце, а також пообіцяли знайти та притягнути до відповідальності всіх причетних до акту віроломства — наразі департамент внутрішньої безпеки продовжує розслідування. Водночас в компанії повідомили, що всі ноутбуки ASUS ROG зі шкідливим ПЗ було вилучено з продажів та передано до авторизованого сервісного центру виробника з метою проведення повної експертизи технічного стану пристроїв з наступним відновленням оригінального ПЗ.
MOYO з українським офісом ASUS домовились найближчим часом облаштувати демонстраційну ігрову зону в магазині ТРЦ Dream Town та використати ці ноутбуки для неї (після ретельної перевірки та відновлення оригінального ПЗ).
В MOYO підкреслюють, що аудит решти ноутбуків, представлених всією мережею, не виявив фактів використання техніки для майнингу. Нижче наводимо повний текст заяви.
«Керівництво компанії MOYO вдячне Маргариті Назаренко за уважність та пильність!
Наразі триває внутрішнє розслідування цього інциденту. На жаль, факт використання програм для майнингу в магазині підтвердився. Ми вважаємо це цілком неприйнятним. Саме тому всі ноутбуки ASUS ROG зі шкідливим ПЗ було вилучено з продажів та передано до авторизованого сервісного центру виробника. Фахівці проведуть повну експертизу технічного стану пристроїв та відновлять програмне забезпечення, встановлене виробником.
Подальшу долю цих ноутбуків також визначили. Компанія MOYO спільно з Представництвом компанії ASUS вирішили найближчим часом встановити демонстраційну ігрову зону в магазині ТРЦ Dream Town. Звісно, після ретельної перевірки та відновлення оригінального ПЗ. Тож кожен охочий відвідувач магазину MOYO в ТРЦ Dream Town зможе одразу протестувати всі можливості ноутбуків ASUS ROG на іграх будь-якої складності та при максимальних навантаженнях. А за попереднім узгодженням з адміністрацією магазину, можна буде випробувати навіть ПЗ сторонніх виробників, яке вимагає перевірки підвищеної потужності апаратної частини пристрою.
Крім того, ми провели аудит решти ноутбуків, представлених по всій мережі. Фактів використання техніки для майнингу – не виявлено. Також силами нашого ІТ підрозділу ми впроваджуємо низку технічних рішень, які суттєво посилять безпеку і дозволять уникнути таких ситуацій в майбутньому. При цьому, як і раніше, клієнти зможуть повноцінно тестувати вподобану техніку.
Щодо відповідальності винних: наш департамент внутрішньої безпеки продовжує розслідування щодо виявлення усіх причетних до інциденту. Звісно, вкрай неприємно опинитися в такій ситуації. Саме тому хочемо звернути увагу і наших колег з галузі, адже недобросовісні мисливці за криптовалютою можуть намагатися встановити подібне ПЗ в магазинах інших роздрібних мереж».
MOYO