MOYO прокоментувало курйоз з майнінгом Ethereum на ноутбуках ASUS в київському магазині — їх вилучать з продажу та після відновлення розмістять у демонстраційній ігровій зоні





Керівництво компанії MOYO виступило з офіційною заявою щодо нещодавнього курйозу з майнінгом Ethereum на ноутбуках ASUS, виставлених в київському магазині в ТРЦ Dream Town.

В MOYO подякували Маргариті Назаренко, яка виявила зайве ПЗ та своїм постом у Facebook надала неабиякого розголосу ситуації. Цікаво, що свій пост MOYO опублікувало не на своїй офіційній сторінці у Facebook, а у коментарях під початковим постом користувачки, яка викрила схему.

Хай там як, в MOYO визнали, що цей прикрий інцидент дійсно мав місце, а також пообіцяли знайти та притягнути до відповідальності всіх причетних до акту віроломства — наразі департамент внутрішньої безпеки продовжує розслідування. Водночас в компанії повідомили, що всі ноутбуки ASUS ROG зі шкідливим ПЗ було вилучено з продажів та передано до авторизованого сервісного центру виробника з метою проведення повної експертизи технічного стану пристроїв з наступним відновленням оригінального ПЗ.

MOYO з українським офісом ASUS домовились найближчим часом облаштувати демонстраційну ігрову зону в магазині ТРЦ Dream Town та використати ці ноутбуки для неї (після ретельної перевірки та відновлення оригінального ПЗ).

В MOYO підкреслюють, що аудит решти ноутбуків, представлених всією мережею, не виявив фактів використання техніки для майнингу. Нижче наводимо повний текст заяви.