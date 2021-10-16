З 18 жовтня 2021 року на території Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей буде встановлений червоний рівень епідеміологічної небезпеки. Таке рішення ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 жовтня. Зазначимо, що з 15 жовтня на червоний рівень епідемічної небезпеки перейшла Херсонська область.

“Наразі ми маємо два ефективні шляхи протидії поширенню короновірусної хвороби – вакцинація та карантинні обмеження. Але в нас чомусь продовжують нехтувати можливістю зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи – запровадження карантинних обмежень. Вкотре наголошую: сьогодні на реанімаційних ліжках немає жодного вакцинованого. Щеплення дозволяє уникнути тяжкого перебігу хвороби, наразі 97% госпіталізованих із коронавірусною хворобою не були вакцинованими. Збільшення кількості вакцинованих осіб дозволить регіону пройти хвилю без впровадження додаткових карантинних обмежень”, – заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також Комісією доручено Міністерству охорони здоров’я опрацювати питання щодо розгортання мобільного шпиталю для лікування хворих на COVID-19 на території Херсонської області.

Останні дані свідчать: чим більше мешканців регіону отримали щеплення проти COVID-19, тим менше навантаження на медичну систему. Так, у Києві, де повний курс вакцинації пройшли майже мільйон містян, зайнятість ліжок, призначених для лікування пацієнтів із COVID-19, складає 45%.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні.

Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном показників, які характеризують відсутність ознак, які б відповідали вказаному рівню

Окрім того, з 21 жовтня набудуть чинності нові правила перевезення пасажирів між областями. Для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно буде використовувати або документ про щеплення проти COVID-19 або негативний результат тестування на COVID-19.

Джерело: МОЗ України