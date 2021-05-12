МОЗ попрохав користувачів додатку для контролю самоізоляції «Вдома» не фотографувати собак, техніку та частини тіла

Заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер під час брифінгу 12 травня поскаржився з приводу несерйозного відношення українців до сервісу автоматичного контролю дотримання умов самоізоляції та карантину Вдома. Чиновник попросив користувачів не гратися з додатком, оскільки це може спричинити проблеми з верифікацією.

«У додатку є необхідність зробити своє фото, щоб потім з ним звіритися. Люди фотографують дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла, комп’ютери фотографують, якусь техніку. І, звісно, що виникають питання, пов’язані з тим, що щось потім не спрацьовує при верифікації.

Я хотів би, щоб всі ставилися до цього серйозно, тому що обмін даними чітко налагоджений, у нас є вся інформація про порушників.

Хотів би звернути увагу, що кожен такий дзвінок можливо відволікає операторів контактного центру від більш нагальних питань, коли потрібно вирішувати оперативні питання, пов’язані з госпіталізацією людей».

Ярослав Кучер,

заступник міністра охорони здоров’я України