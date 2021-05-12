Новости
МОЗ попрохав користувачів додатку для контролю самоізоляції «Вдома» не фотографувати собак, техніку та частини тіла

МОЗ попрохав користувачів додатку для контролю самоізоляції «Вдома» не фотографувати собак, техніку та частини тіла

МОЗ попрохав користувачів додатку для контролю самоізоляції «Вдома» не фотографувати собак, техніку та частини тіла


Заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер під час брифінгу 12 травня поскаржився з приводу несерйозного відношення українців до сервісу автоматичного контролю дотримання умов самоізоляції та карантину Вдома. Чиновник попросив користувачів не гратися з додатком, оскільки це може спричинити проблеми з верифікацією.

МОЗ попрохав користувачів додатку для контролю самоізоляції «Вдома» не фотографувати собак, техніку та частини тіла

«У додатку є необхідність зробити своє фото, щоб потім з ним звіритися. Люди фотографують дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла, комп’ютери фотографують, якусь техніку. І, звісно, що виникають питання, пов’язані з тим, що щось потім не спрацьовує при верифікації.

Я хотів би, щоб всі ставилися до цього серйозно, тому що обмін даними чітко налагоджений, у нас є вся інформація про порушників.

Хотів би звернути увагу, що кожен такий дзвінок можливо відволікає операторів контактного центру від більш нагальних питань, коли потрібно вирішувати оперативні питання, пов’язані з госпіталізацією людей».

Ярослав Кучер,

заступник міністра охорони здоров’я України

Нагадаємо, додаток «Вдома», який раніше називався «Дій вдома», — це офіційний інструмент автоматичного контролю дотримання умов самоізоляції та карантину, розроблений Мінцифрою разом з МОЗ.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить