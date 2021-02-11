МВС: У Верховну Раду внесли законопроєкт, який відміняє обов’язкові «листи щастя» порушникам ПДР у разі вчасної сплати штрафу





Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що вже подав до Верховної Ради України проект Закону, який передбачає відміну надсилання листа на адресу порушника (так званих листів щастя).

«Це дозволить скоротити витрати з державного бюджету і, у разі прийняття проєкту Закону, лист буде отримувати лише та особа, яка не сплатила свій штраф протягом 15 днів», — сказав заступник міністра.

Також він додав, що найближчим часом у Верховній Раді зареєструють проєкт Закону, який передбачає притягнення представників дипломатичного корпусу до адміністративної відповідальності, якщо вони порушуватимуть Правила дорожнього руху в Україні.

«Ми підготували декілька цікавих ініціатив. Вже цього місяця на розгляд парламенту буде подано законопроєкт, який передбачає притягнення до адміністративної відповідальності представників дипломатичних місій. На жаль, ми маємо декілька брутальних випадків, коли представники дипмісій порушують ПДР, але користуються імунітетом і не сплачують штрафи», — зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що встановлення камер фото та відео фіксації порушень ПДР знизили кількість ДТП у три рази.

Джерело: МВС України