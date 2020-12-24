МВС України стало власником мобільного застосунку для виклику поліції My Pol





Мобільний застосунок для швидкої взаємодії з поліцією My Pol, який був розроблений компанією Noosphere у 2016 році, переданий для технічного обслуговування, адміністрування та доопрацювання Державним Підприємством «Інфотех». Таким чином, Міністерство внутрішніх справ України та підпорядковані йому структури — Національна Поліція та ДП Інфотех — стали безпосередніми власниками програмного продукту, який вже встиг зарекомендувати себе у ефективному вирішенні нагальних звернень громадян.

З 28 грудня 2020 року в магазинах App Store та Google Play буде викладено нові релізи застосунку з мінімальними виправленнями. Наразі командою фахівців ДП Інфотех проводяться роботи зі всебічного аналізу його функцій та технічних можливостей для подальшого поступового оновлення. Зміни у першу чергу торкнуться порядку проходження реєстрації та авторизації користувачів, що має на меті полегшити взаємодію із застосунком та значно збільшить його аудиторію. Також розглядається використання можливості здійснення авторизації через систему id.gov.ua.

«Впливати на остаточний вигляд і функції оновленого My Pol мають можливість і поточні користувачі, залишивши відгуки всередині застосунку в розділі «Зворотній зв’язок». Додатково пропозиції приймаються на електронну пошту [email protected] та через офіційну сторінку ДП Інфотех у мережі Facebook» — зауважили представники ДП Інфотех.

«Наша мета, щоб кожен користувач My Pol міг, по-перше, продовжувати швидко та без перешкод передавати інформацію в поліцію про будь-яку загрозу щодо нього особисто. А по-друге, надати можливість небайдужим громадянам стати союзниками у забезпеченні правопорядку в державі та впливати на оточуючі їх події через усвідомлене використання застосунку» — розповів Project lead Державної IT-компанії ДП Інфотех Іван Гранкін.

Суттєві оновлення застосунку користувачі зможуть побачити з березня 2021 року.

Завантажити актуальну версію My Pol можна за посиланнями: iOS та Android.

Джерело: МВС