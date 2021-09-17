На базі «Львівської політехніки» створять інноваційний науковий парк





Один із корпусів Національного університету «Львівська політехніка» переобладнають для створення інноваційного наукового парку у межах Програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час робочого візиту до Львівської області.

«Це — важливий інноваційний проєкт як для тергромади, так і для всього регіону. Адже йдеться не лише про створення потужного середовища для генерування нових розробок і стартапів, а й про залучення внутрішніх та іноземних інвестицій. На території Парку буде створено коворкінг майже на 200 місць, також планується запуск 36 малих інноваційних підприємств. Усе це сприятиме розвитку підприємництва та IT-сфери в регіоні», — підкреслив Міністр Олексій Чернишов.

Проєктом передбачено створення Парку площею понад 3 тис. м², де будуть розміщені дослідні лабораторії, навчальні, технологічні, інформаційні, комунікаційні, промоційні та виставкові майданчики.

За словами Олексія Чернишова, інфраструктура закладу дозволить об’єднати низку технологічних компаній під одним дахом, які вже діють при університеті. Йдеться, зокрема про Tech StartUp School, технологічну лабораторію з вільним доступом «Tech Labinno», Absolute Solution Hub, Центр захисту інтелектуальної інформації та патентування винаходів (ТІSC), Tech Business School Львівської політехніки та ін.

Наразі тут тривають демонтажні роботи, здійснюється часткова заміна системи електропостачання, ведуться ремонтні роботи даху та монтаж вентиляційного обладнання, виконується оновлення фасаду будівлі й підготовка системи опалення.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій України