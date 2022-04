На Google Maps появились спутниковые снимки военных и стратегических объектов рф с улучшенным разрешением — 0,5 метра на пиксель

Сервис Google Maps начал выдавать спутниковые снимки с разрешением 0,5 метра на пиксель военных и стратегических объектов россии. Они доступны любым пользователям. На кадрах из космоса можно рассмотреть пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, полигоны, аэродромы и, возможно, даже бункер путина. До этого времени качество отображаемых снимков было значительно хуже.

Теперь же в деталях можно рассмотреть базу хранения ядерных боеприпасов около Мурманска, полигон Ненокса, где сорвалась секретная ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Или единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом пишет Defence Express.

Not very tactically useful but still interesting, here’s Google’s image of the entrance to Putin’s Altai mountain retreat and entrance to his nuclear bunker there at 50°47’19.0″N 86°29’14.3″E pic.twitter.com/8cwSdrozR6 — Robinson Mitchell🇺🇦 (@RussiaCosmos) April 18, 2022

I don’t want anyone to get excited but I may have found Red October pic.twitter.com/ekdsOaLRhi — PaleBlueBot (@Cacobot) April 18, 2022

Google Maps has stopped hiding Russia’s secret military & strategic facilities. Allowing anyone in the public to view. Open sourcing all secret Russian installations: including ICBMs, command posts and more with a resolution of 0.5m per pixel. pic.twitter.com/K77t0gmt3J — OSINT UK (@jon96179496) April 18, 2022

Стратегической ценности спутниковые снимки Google Maps имеют, поскольку военные космические аппараты обладают более высоким разрешением. Однако такие кадры не доступны гражданским.

10 апреля Maxar Technologies опубликовало спутниковые снимки российской техники, которая передислоцировалась на восток Украины. По данным CNN, несколько военных колонн двигались вдоль магистрали, ведущей от села Солоты и города Валуйки Белгородской области рф.