На Kickstarter собирают деньги на «самый мощный в мире павербанк USB-C» HyperJuice, способный передавать до 130 Вт энергии

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Компания Hyper вышла на Kickstarter с проектом «самого мощного в мире павербанка USB-C». Как отмечает разработчик, HyperJuice – это первое в мире устройство такого класса, поддерживающее 100W USB-C Power Delivery 3.0 Profile.

Новинка обладает ёмкостью 100 Вт·ч (27000 мАч) и является портативной батареей с максимальной ёмкостью, когда-либо одобренной Федеральное управление гражданской авиации США. В устройстве доступны 3 порта: вход/выход USB-C с максимально допустимой мощностью 100 Вт, выход USB-C с максимально допустимой мощностью 60 Вт и выход USB-A с поддержкой Quick Charge 3.0 и максимально допустимой мощностью 18 Вт. Все три порта одновременно могут использоваться для подзарядки внешних устройств, при этом батарея может совокупно передавать до 130 Вт энергии.

При использовании зарядного устройства USB-C мощностью 100 Вт зарядить HyperJuice можно всего за 1 час (или за 1,7 часа при использовании зарядки мощностью 60 Вт). При этом батарея может заряжаться одновременно с передачей энергии другим устройствам. Новинка имеет массу 550 г.

Hyper продемонстрировала, как прототип HyperJuice может одновременно заряжать 15-дюймовый ноутбук MacBook Pro через разъём на 100 Вт, 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro через разъём на 60 Вт и смартфон iPhone X через разъём на 18 Вт.

Павербанк HyperJuice доступен для бекеров на Kickstarter по цене $149. К поставкам готовых устройств и розничным продажам планируется приступить в ноябре, но розничная цена составит уже $299. Кампанию уже можно назвать успешной, на момент подготовки материала уже было собрано почти $275 тыс. при запланированной сумме $100 тыс.

Источник: The Verge