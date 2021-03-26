На початку квітня в Україні стартують продажі смартфонів POCO F3 (від 12 тис. грн) та POCO X3 Pro (від 6,5 тис. грн під час Flash Sale)





Бренд POCO повідомив, що скоро в Україні почнуть продавати нові смартфони POCO F3 та POCO X3 Pro. Нагадаємо, їх глобальна презентація відбулася на початку цього тижня.

Нові моделі POCO F3 та POCO X3 Pro орієнтовані на ентузіастів та геймерів. Версію POCO F3 оснащено AMOLED дисплеєм та більш потужним процесором. В той же час покупці POCO X3 Pro отримають LCD дисплей та більш доступний пристрій.

Основні характеристики POCO F3:

мобільна платформа Snapdragon 870 5G;

графічний процесор Qualcomm Adreno 650;

5G-модуль Snapdragon X55 5G;

оперативна пам’ять LPDDR5 6 або 8 ГБ;

вбудована пам’ять UFS 3.1 128 або 256 ГБ;

6,67-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц;

захисне скло Corning Gorilla Glass 5;

потрійна AI-камера: 48 Мп основна камера з підтримкою технології 4-в-1 Super Pixel, 8 Мп ультраширококутний модуль з кутом огляду 119°, 5 Мп телемакромодуль;

20-мегапіксельна фронтальна камера;

потрійний мікрофон та підтримка функції Audio Zoom;

акумулятор ємністю 4520 мА•год;

швидка зарядка потужністю 33 Вт;

Wi-Fi 6;

підтримка технології звуку Dolby Atmos.

Смартфон POCO F3 поставляється у трьох кольорах: Arctic White, Night Black та Deep Ocean Blue. Для конфігурації 6 ГБ + 128 ГБ рекомендована роздрібна ціна в Україні становитиме 11999 грн, для версії 8 ГБ + 256 ГБ – 12999 грн. Обидві версії можна буде придбати за спеціальними цінами під час Flash Sale, про який буде повідомлено додатково.

Основні характеристики POCO X3 Pro:

мобільна платформа Qualcomm Snapdragon 860;

графічний процесор Qualcomm Adreno 640;

оперативна пам’ять LPDDR5 6 або 8 ГБ;

вбудована пам’ять UFS 3.1 128 або 256 ГБ;

6,67-дюймовий FHD+ LCD дисплей DotDisplay із частотою оновлення 120 Гц;

захисне скло Corning Gorilla Glass 6;

3D-дизайн задньої панелі та дизайнерське рішення з логотипом РОСО та вертикальною «фінішною лінією» посередині;

квадрокамера: 48 Мп основна камера з підтримкою технології 4-в-1 Super Pixel, 8 Мп ультраширококутний об’єктив з кутом огляду 119°, макромодуль та датчик глибини з роздільною здатністю по 2 Мп;

акумулятор на 5160 мА•год;

швидка зарядка потужністю 33 Вт;

стереодинаміки.

Смартфон POCO X3 Pro представлено у трьох кольорах – Phantom Black, Frost Blue та Metal Bronze. Смартфон з’явиться у продажу в магазинах офіційних партнерів POCO у квітні. Для версії 6 ГБ + 128 ГБ рекомендована роздрібна ціна в Україні складатиме 7999 грн, а для 8 ГБ + 256 ГБ – 9499 грн. Обидві версії POCO X3 Pro також можна буде придбати за спеціальними цінами під час Flash Sale, який відбудеться 2 квітня 2021 року. Під час акції користувачі зможуть придбати версію 6 ГБ + 128 ГБ за ціною 6499 грн, а 8 ГБ + 256 ГБ – за 7999 грн.