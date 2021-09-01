Новости
На сайті «Дія» незабаром з’явиться реєстрація шлюбу

На сайті «Дія» незабаром з’явиться реєстрація шлюбу

На сайті «Дія» незабаром з’явиться реєстрація шлюбу


Подати документи про намір одружитися або оплатити адміністративний збір за цю послугу відтепер можна буде через сайт Дія. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Що цікаво, прем’єр-міністр у своєму повідомленні використав формулювання «в Україні з’явилася можливість реєстрації актів цивільного стану онлайн». Проте реєстрація шлюбу не значиться у переліку послуг, які доступні на порталі «Дія» станом на зараз. Але детальний опис як отримати послугу й що для цього потрібно є на сайті «Гіда з державних послуг».

Насправді реєстрація шлюбу онлайн доступна з початку року на сайті Мінʼюсту. То ж схоже, що, як і у випадку з профілем виборця, функціональність перенесуть також на сайт Дія, де в майбутньому планується об’єднати всі наявні урядові сервіси, а також інструменти для бізнесу і населення.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить