На сайті «Дія» незабаром з’явиться реєстрація шлюбу





Подати документи про намір одружитися або оплатити адміністративний збір за цю послугу відтепер можна буде через сайт Дія. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Що цікаво, прем’єр-міністр у своєму повідомленні використав формулювання «в Україні з’явилася можливість реєстрації актів цивільного стану онлайн». Проте реєстрація шлюбу не значиться у переліку послуг, які доступні на порталі «Дія» станом на зараз. Але детальний опис як отримати послугу й що для цього потрібно є на сайті «Гіда з державних послуг».

Насправді реєстрація шлюбу онлайн доступна з початку року на сайті Мінʼюсту. То ж схоже, що, як і у випадку з профілем виборця, функціональність перенесуть також на сайт Дія, де в майбутньому планується об’єднати всі наявні урядові сервіси, а також інструменти для бізнесу і населення.