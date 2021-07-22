На сайті «Укрпошти» тепер можна робити перекази з карток національної платіжної системи «Простір»





НБУ повідомив про розширення інфраструктури для здійснення переказів з використанням карток ПРОСТІР — відтепер переказати кошти з картки на картку можна на сайті АТ «Укрпошти».

Доступні Р2Р перекази в будь-яких варіантах:

картка ПРОСТІР — картка ПРОСТІР;

картка ПРОСТІР — картка міжнародної платіжної системи;

картка міжнародної платіжної системи — картка ПРОСТІР.

Деталі по переказах «Укрпошти» через «Простір»

комісія — 0,3% від суми переказу + 5 грн (додаткову комісію може стягувати банк-емітент);

максимальна сума переказу за одну транзакцію — 14 999 грн з урахуванням комісії;

максимально за добу можна здійснити до 5 транзакцій на загальну суму 65 тис. грн;

кількість переказів за місяць з однієї картки — 50 на загальну суму 150 тис. грн.

Щоб здійснити переказ на сайті Укрпошти, достатньо заповнити реквізити картки відправника, номер картки отримувача та суму переказу. Термін зарахування коштів залежить від правил роботи банку, на картку якого зараховуються кошти. Здебільшого це займає кілька хвилин. Також на сайті Укрпошти можна здійснювати перекази з карток міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.