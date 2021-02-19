На український ринок вийшов 11-дюймовий планшет Lenovo Tab P11 (4/128) з 15-годинною автономністю за ціною 8999 грн





Компанія Lenovo оголосила про вихід на український ринок планшета Tab P11. Новинка працює до 15 годин в автономному режимі та отримала 11-дюймовий 2К-екран, покращений дитячий режим Google Kids Space та опційні стилус і клавіатуру.

Великий сенсорний 11-дюймовий екран із роздільною здатністю 2К (2000×1080 пікселів) займає понад 85% усього пристрою. IPS-матриця відрізняється широкими кутами огляду, яскравістью до 400 ніт і 70% охопленням колірного простору NTSC. Звуковий супровід забезпечують чотири направлені на користувача стереодинаміки потужністю по 1,5 Вт. Планшет підтримує технологію об’ємного звуку Dolby Atmos, а двонапрямний мікрофон дозволить співрозмовникам краще чути один одного під час відеодзвінків.

Планшет на базі Android оснащено мобільною платформою Snapdragon 662 (8x Kryo 260, до 2,0 ГГц), LTE-модемом, вбудованою підсистемою Qualcomm FastConnect, 4 ГБ ОЗУ і 128 ГБ вбудованої пам’яті та парой камер на 8 Мп (фронтальна) та 13 Мп (основна).

Батарея Lenovo Tab P11 ємністю 7700 мАг дозволяє слухати музику до 15 годин без підзарядки, переглядати відео або серфити в інтернеті до 12 годин. Міцний алюмінієвий корпус товщиною лише 7,5 мм і вагою 490 г захистить пристрій від пошкоджень під час експлуатації, він виконаний в темно-сірому (Slate Grey) кольорі.

Зайняти найменших членів родини допоможе Google Kids Space, де зібрано цікавий і розвиваючий контент для дітей віком від 3 до 8 років. Юні користувачі отримають найновіші програми, відео та книги, а також будуть захоплені дослідженнями цікавих тем. Батьки можуть налаштовувати рекомендації для дитини через Family Link, а вхід у Google Kids Space дитина здійснює через власний обліковий запис у Google.

Додаткова ультратонка клавіатура Keyboard Pack (не входить у комплектацію) легко приєднується до планшета, що зробить роботу більш ефективною. Планшет також має підставку з магнітним замком і підніжкою. Для творчих власників Lenovo Tab P11 також доступний стилус Lenovo Precision Pen 2 з розпізнаванням нахилу і сили натискання, який здатен до автономної роботи протягом 200 годин.

Планшет Lenovo Tab P11 вже доступний на українському ринку за ціною від 8999 грн.

Технічні характеристики Lenovo Tab P11:

Процесор: Qualcomm Snapdragon 662 (2.0 ГГц + 1.8 ГГц)

Операційна система: Android 10

Дисплей: сенсорний 11-дюймовий 2K (2000×1200) дисплей, IPS-матриця, до 400 ніт

Графіка: інтегрована Qualcomm Adreno 618 GPU

Камера, веб-камера: фронтальна – 8 Мпікс, основна – 13 Мпікс (автофокус)

Оперативна пам’ять: до 4 ГБ LPDDR4

Накопичувач: Flash до 256 ГБ

Аудіосистема: чотири стереодинаміки із технологією Dolby Atmos®, двонапрямний мікрофон

Порти: USB 2.0 Type-C, MicroSD, combo audio/mic jack

Батарея: 7700 мА*год, Li-Ion Polymer, до 151 годин автономної роботи

Мережі: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac дводіапазонний 2,4 ГГц та 5 ГГц, WiFi 6 Ready, Bluetooth 5.1, GPS

Габарити: 258.4 x 163 x 7.5 мм

Вага: 490 г

Колір: темно-сірий (Slate Grey)

Джерело: Lenovo