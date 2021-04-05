Нацбанк: вже 99% користувачів платіжних карток в Україні мають доступ до BankID





До BankID упродовж березня-квітня приєдналися ще три нові банки-учасники, то ж сьогодні вже 99% власників платіжних карток в Україні можуть скористатися перевагами системи віддаленої ідентифікації.

Як повідомили в НБУ, протягом березня 2020 року до BankID НБУ у статусі абонента-ідентифікатора приєдналися АТ АКБ «Львів» та АТ «КРИСТАЛБАНК», а з 1 квітня приєднався й державний АТ «Укрексімбанк». Ще 8 банків наразі перебувають у процесі приєднання до системи BankID НБУ.

Однією з найбільш популярних послуг із використанням нашої системи є авторизація у мобільному застосунку Дія, який забезпечує доступ до різних держаних послуг.

Скористатися системою BankID можна в три простих кроки:

На сайті чи у мобільному застосунку установи, яка підключена до системи, обрати необхідну послугу та спосіб ідентифікації – Система BankID НБУ. Натиснути на лого обслуговчого банку, пройти авторизацію та надати згоду на передачу даних. Після автентифікації одразу можна отримати послугу на порталі без необхідності особистих візитів до тієї чи іншої установи.

На минулому тижні lifecell під’єднався до BankID НБУ та став першим мобільним оператором, що долучився до проєкту.