Нацбанк відкрив «гарячу лінію» з питань податкової амністії — українці мають рік для добровільного декларування статків
1 вересня в Україні почався
новий навчальний рік процес податкової амністії — одноразове добровільне декларування триватиме рівно один рік, а процедура легалізації готівкових коштів передбачає створення спеціального рахунку в банку.
З метою оперативного реагування та розв’язання проблемних питань відкриття/користування таким рахунком, Нацбанк відкрив «гарячу лінію», на яку може звернутись кожен громадянин — отримати консультацію можна за номером 0 800 505 240 (після дзвінка потрібно натиснути 1 для з’єднання з оператором).
Порядок відкриття та ведення зазначених рахунків визначений постановою Нацбанку від 05 серпня 2021 № 83 «Про затвердження Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування».
Відповідно до вимог Положення декларант відкриває в банку спеціальний рахунок та вносить на нього готівкові кошти, банківські метали через операційну касу банку за заявою на переказ готівки, а у реквізиті «Призначення платежу/зміст операції» зазначає «добровільне декларування».
- перерахувати грошові кошти, банківські метали на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в банку України;
- або зняти грошові кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок;
- або подати в банк заяву та використовувати надалі цей рахунок як звичайний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб.
«Гаряча лінія» створена суто для скарг на дії банку у процесі відкриття такого спеціального рахунку та користування ним, тоді як для отримання роз’яснень, пов’язаних безпосередньо із питаннями декларування, в НБУ рекомендують звертатися Державної податкової служби України.
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