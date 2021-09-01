



1 вересня в Україні почався новий навчальний рік процес податкової амністії — одноразове добровільне декларування триватиме рівно один рік, а процедура легалізації готівкових коштів передбачає створення спеціального рахунку в банку.

З метою оперативного реагування та розв’язання проблемних питань відкриття/користування таким рахунком, Нацбанк відкрив «гарячу лінію», на яку може звернутись кожен громадянин — отримати консультацію можна за номером 0 800 505 240 (після дзвінка потрібно натиснути 1 для з’єднання з оператором).

Порядок відкриття та ведення зазначених рахунків визначений постановою Нацбанку від 05 серпня 2021 № 83 «Про затвердження Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування».

Відповідно до вимог Положення декларант відкриває в банку спеціальний рахунок та вносить на нього готівкові кошти, банківські метали через операційну касу банку за заявою на переказ готівки, а у реквізиті «Призначення платежу/зміст операції» зазначає «добровільне декларування».

Після підтвердження джерел походження грошових коштів, банківських металів декларант має право:

перерахувати грошові кошти, банківські метали на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в банку України;

або зняти грошові кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок;

або подати в банк заяву та використовувати надалі цей рахунок як звичайний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб.

«Гаряча лінія» створена суто для скарг на дії банку у процесі відкриття такого спеціального рахунку та користування ним, тоді як для отримання роз’яснень, пов’язаних безпосередньо із питаннями декларування, в НБУ рекомендують звертатися Державної податкової служби України.

Детальніше про чергову законодавчу ініціативу щодо детінізації доходів ми розповідали вчора.