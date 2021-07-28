НБУ виявив шахрайський сайт, що видає себе за систему BankID





Національний банк попередив про можливі випадки створення шахрайських сайтів, що намагаються видати себе за систему BankID НБУ. Так, вже виявлено подібний шахрайський сайт, де зловмисники пропонували користувачам залишити інформацію про платіжні карки та фінансовий номер телефону. Наразі цей сайт заблоковано.

Щоб розпізнати шахрайство слід пам’ятати, що система BankID НБУ та її сайт не вимагають збору будь-якої інформації від користувачів. Національний банк не збирає і не зберігає персональні данні громадян, зокрема номери телефонів і тим більше – платіжних карток. Система лише забезпечує передавання персональних даних користувача в зашифрованому вигляді від його банку до надавача послуги.

Окремо в НБУ звернули увагу на те, що взаємодія відбувається виключно між тими порталами послуг, які належать учасникам системи. Докладний перелік учасників системи міститься за наступним посиланням.

Водночас для упередження ризиків шахрайства Національний банк просить користувачів бути обачними та ретельно перевіряти інформацію. Зокрема, сторінки в мережі Інтернет, які належать Національному банку України, розміщуються виключно на державному домені gov.ua.

Джерело: НБУ