НБУ змінить дизайн нових монет номіналом 1 і 2 гривні, після скарг українців на те, що їх важко розрізняти





Національний банк України (НБУ) прийняв рішення змінити дизайн нових монет номіналом в 1 і 2 гривні і зробити їх більш зручними для використання. На такий крок в НБУ пішли після скарг українців, заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час прес-брифінгу, присвяченого старту Всеукраїнської інформаційної кампанії з безпеки готівкових розрахунків.

«Єдине що можу сказати — ми почули скарги українців на якість монет 1 і 2 гривні. І зараз ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання, перш за все, для людей з проблемами зору та похилого віку», — сказав Олексій Шабан.

Зазначимо, що різниця між монетами в 1 і 2 гривні дійсно дуже мала, тоді як монету в 5 грн легко відрізнити за рахунок секторального рифлення гурту та характерного багатогранника по колу монети, а монету в 10 грн — за рахунок більших розмірів та ваги.

Нагадаємо, що сьогодні стартує Всеукраїнська інформаційна кампанія із безпеки готівкових розрахунків «Анатомія гривні», яку започаткував Національний банк України. Мета кампанії – навчити українців швидко перевіряти банкноти гривні на справжність та нагадати населенню, які банкноти та монети в обігу, а які вже не приймаються до оплати. У межах цієї інформаційної кампанії Національний банк разом з партнерами інформуватиме українців, де обміняти вилучені з обігу, зношені, пошкоджені, сумнівні щодо справжності банкноти і монети, а також розповідатиме про елементи захисту національної валюти.

Джерело: НБУ