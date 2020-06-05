Несмотря на поддержку комитета и представителей телекома Верховная Рада не поддержала законопроект №2042 об упрощении доступа к объектам инфраструктуры

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Несмотря на поддержку профильного комитета и представителей отрасли, включая всех трех крупнейших операторов мобильной связи, Верховная Рада Украины не поддержала законопроект об упрощении доступа к объектам инфраструктуры.

Принятие законопроекта во втором чтении поддержали 187 депутатов при необходимых 226 голосах. Возвращение законопроекта с последующим повторным вторым чтением поддержали 224 парламентария. В результате Верховная Рада отклонила законопроект №2042 об упрощении доступа операторов к объектам инфраструктуры.

Законопроект был призван урегулировать некоторые аспекты взаимоотношений между владельцами инфраструктуры и телеком-провайдерами, в частности, прояснить вопросы касательно заключения договора о доступе и установления платы за использование инфраструктуры.

Накануне рассмотрения законопроекта, мобильные операторы и операторов фиксированной связи призывали депутатов поддержать изменения в закон о доступе. Представители отрасли утверждали, что неоднократно сталкивались с уклонением от составления договора со стороны ОСМД или назначением дополнительной платы за использование инфраструктуры.

В середине апреля парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде одобрить доработанный законопроект №2042 во втором чтении и в целом.

Источник: ВРУ