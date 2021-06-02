Netflix переклав слово «бандерівець» як «український нацистський колаборант», але виправися після звернень нардепів





Стрімінговий сервіс Netflix потрапив до скандалу в Україні, коли додав до своєї платформи російський фільм «Брат-2» та переклав в ньому слово «бандерівець» як «Ukrainian Nazi collaborator» («український нацистський колаборант»). Про такий «оригінальний» переклад повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Дмитро Гурін.

«Netflix переклав «бандерівець» як «Ukrainian Nazi collaborator» у фільмі «Брат», який вони декілька днів тому додали до своєї бібліотеки. Скоро з’ясуємо, як впливають групові звернення народних депутатів України на іноземну компанію», — зазначив Гурін.

Дмитро Гурін також закликав небайдужих громадян залишати свої відгуки про помилковий переклад на сайті Netflix.

Також слід зазначити, що цим інцидентом Netflix не обмежився. Окрім «бандерівця» платформа також переклала низку неполіткоректних фраз героїв, які мають ознаки расизму, антисемітизму і навіть цитують нацистські вітання.

Невдовзі стало відомо, що Netflix вніс корективи в переклад до фільму «Брат-2». Як зазначила депутатка Олександра Устінова, вона звернулася до українців, які працюють в Кремнієвій Долині. Після цього переклад слова «бандерівець» в англомовних субтитрах змінили з «Ukrainian Nazi collaborator» на «banderite».

Джерело: hromadske