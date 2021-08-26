Незабаром з Василькова до Києва запустять пряму електричку, будівництво колії вже триває [відео]





Київська облдержадміністрація повідомила, що з міста Василькова, що розташоване в 25 кілометрах від столиці, незабаром запустять пряму електричку до Києва. Як зазначала мерка Василькова Наталія Баласинович, маршрут «Васильків-Київ» займатиме 37 хвилин. Це має розвантажити місто від заторів та скоротити тривалість шляху до мінімального.

Наразі для того, щоб мешканцям Василькова скористатися приміським потягом у напрямку Києва, потрібно дістатися на маршрутці до станції «Васильків-1», що розташована у селі Калинівка, або до Глевахи.

Будівництво колії для приміських електропотягів на маршруті Васильків-Київ вже триває. Строки завершення проєкту поки що не називають.

Зазначимо, що раніше пряму електричку запустили до Києва з Броварів, тривалість цього маршруту складає 20-30 хвилин. Також триває робота над відкриттям ще двох залізничних приміських маршрутів Фастів-Київ і Вишгород-Київ, що будут працювати в мережі City Express.

Джерело: Київська облдержадміністрація