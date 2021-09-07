



На черговому засіданні, що відбулося 7 вересня 2021 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) своїм рішенням запропонувала для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

Більша частина діапазону 2300-2400 МГц була вивільнена попередніми користувачами радіочастотного ресурсу, ліцензії анульовані за заявами ліцензіатів. У діапазоні 2575-2610 МГц можливий перехід до нової радіотехнології діючим користувачем за статтею 40 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Враховуючи вищезазначене, а також попит операторів телекомунікацій на додаткові смуги радіочастот для розгортання мереж 4G, НКРЗІ запропонувала внесення змін до розмірів плати, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» для вищезазначених смуг радіочастот.

У проекті враховано вартість спектру в діапазоні 2600 МГц, яка була схвалена Кабінетом Міністрів України для проведення тендеру на користування радіочастотним ресурсом для 4G у 2018 році, а для діапазону 2300-2400 МГц використано результати науково-дослідної роботи щодо визначення вартості спектру, виконаної у 2020 році провідним міжнародним консультантом в галузі телекомунікацій, компанією «Analysys Мason».

Прийняття цих змін дозволить переліцензувати спектр для нових радіотехнологій, надати можливість операторам покращити покриття 4G, ємність мереж, що у свою чергу матиме позитивний вплив на якість таких послуг, а також забезпечить надходження до Державного бюджету України від 926 млн грн до 2,4 млрд грн та щорічне надходження рентної плати за користування радіочастотним ресурсом у орієнтовному розмірі 85,5 млн грн.

Джерело: НКРЗІ