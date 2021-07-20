«Ноутбук кожному вчителю». МОН та Мінцифра анонсували закупівлю понад 60 тис. комп’ютерів за мільярд гривень для освітньої сфери





20 липня МОН та Мінцифра провели спільний онлайн-брифінг, де анонсували державну субвенцію на придбання ноутбуків педагогічним працівникам шкіл для організації дистанційного навчання. Ініціатива, яка отримала промовисту назву «Ноутбук кожному вчителю», створена в межах додаткового фінансування на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

У держбюджеті-2021 передбачено додаткове фінансування — 1 млрд гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, 980 млн грн виділені саме на придбання ноутбуків для вчителів, щоб зробити процес навчання більш сучасним і доступним.

Усього в рамках мільярдної державної субвенції МОН розраховує закупити для вчителів понад 60 тис. ноутбуків за очікуваної вартості у 20 тис. грн за одиницю техніки. Як повідомляється на сайті Мінцифри, така вартість «була розрахована за результатами консультацій із вендорами після аналізу ринку та є гарантією того, що комп’ютери будуть високої якості». Конкретні вимоги до техніки прописані у старому наказі МОН від 2017 року.

«Уже цього року ми забезпечимо понад 60 тисяч вчителів якісною технікою. Ця ініціатива зараз — одна з пріоритетних, над якою ми працюємо спільно з МОН. Продовжуємо цифровізувати освітню сферу. Електронні журнали та щоденники, онлайн-конференції, презентації на уроках — це майбутнє освіти. Наша мета — зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету та ще більше можливостей для навчання дітей», Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації

Комп’ютери закуплять на 24 області та м. Київ. Також Мінцифра створила спеціальний дашборд, щоб охочі могли зручно відстежувати розподіл коштів та хід реалізації проєкту на всіх його етапах. До речі, відповідна постанова, в якій визначені порядок і умови розподілу субвенції, була ухвалена ще у квітні. Використати субвенцію можна буде на засадах співфінансування:

70% — коштом субвенції, 30% — коштом місцевих бюджетів для м. Києва, обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад, де населення становить понад 40 тис. осіб;

90% — коштом субвенції, 10% — коштом місцевих бюджетів для міських територіальних громад, де чисельність населення становить менш ніж 40 тис. осіб;

95% — коштом субвенції, 5% — коштом місцевих бюджетів для сіл, селищ, гірських населених пунктів та міст на лінії зіткнення.

P.S. Що цікаво, в промо-ілюстраціях (зображення до новини) до ініціативи «Ноутбук кожному вчителю» Мінцифра використовувала зображення нового макбука, який коштує суттєво більше передбачених 20 тис. грн (хоча можливо Apple зробить міністерству знижку 😀).