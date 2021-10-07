«Нова пошта Глобал» змінює підхід до тарифікації NP Shopping (доставки із зарубіжних інтернет-магазинів)

Компанія «Нова пошта Глобал», що входить до групи «Нова пошта», з 7 жовтня оновлює тарифи на послугу NP Shopping – доставку із зарубіжних інтернет-магазинів.

Повідомляється, що компанія запроваджує нові умови тарифікації – чим більше вага замовлення, тим дешевше обходиться його доставка. Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів усіх країн, представлених на платформі. Наразі це США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща та Великобританія.

Наприклад, доставка посилки з американських інтернет-магазинів вагою до 1 кг обійдеться клієнту у розрахунку $5 за півкілограма, від 1 до 5 кг – $3,80 за півкілограма, а посилки вагою понад 5 кг будуть доставлятися за ціною $3,6 за півкілограма.

«Українці все більше надають перевагу зарубіжному онлайн-шопінгу, особливо у високий сезон, коли магазини пропонують нечувані знижки під час Чорної п’ятниці та різдвяних розпродажів. Звичайно хочеться купити якнайбільше. Тому ми в компанії вирішили, що доставка не має бути стримуючим фактором, а навпаки – клієнт може купувати більше, а платити за доставку менше», — коментує Юрій Беневитський, СЕО Нової пошти Глобал.

Щоб купувати на платформі NP Shopping, необхідно виконати наступні кроки:

Зареєструватися на платформі NP Shopping. В особистому кабінеті клієнт побачить свою адресу для шопінгу. Обрати інтернет-магазин, замовити товар онлайн і вказати цю адресу як адресу доставки. Після цього в особистому кабінеті NP Shopping необхідно зареєструвати трекінг-номер, отриманий від інтернет-магазину, та обрати будь-яке відділення або поштомат «Нової пошти» в Україні, де було б зручно забрати посилку. Також можна обрати адресну доставку кур’єром.

Розрахувати вартість доставки, переглянути каталог інтернет-магазинів та отримати детальну інструкцію щодо замовлення товарів за кордоном можна на сайті npshopping.com.