



Нацбанк повідомив дату переходу на нове покоління системи електронних платежів (СЕП) — з 20 серпня 2022 року.

Переведення платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022 триває з 2016 року. Зокрема, 23 травня 2016 року Національний банк підписав «Хартію приєднання до ISO 20022» (ISO 20022 Harmonisation Charter).

Завдяки впровадженню міжнародного стандарту ISO 20022 платіж збагатиться додатковою інформацією, а значну кількість процесів під час оброблення платежів можна буде автоматизувати, відзначають в НБУ.

«Осучаснення СЕП відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022 дасть можливість модернізувати фінансову інфраструктуру, підвищити конкурентоспроможність України та сприятиме її інтеграції зі світовими ринками, що вже працюють за цим стандартом. Ми впевнені, що банківська система здатна успішно та вчасно перейти на цей новий стандарт і зробити його затребуваним та зручним як для клієнтів, так і для банків», Олексій Шабан, заступник Голови Національного банку

Терміни переходу на нове покоління СЕП визначені в Постанові № 93, яка поширюється на учасників СЕП — банки України, Державну казначейську службу України, Національний депозитарій України та інших. Так, до 31 жовтня 2021 року вони зобов’язані приєднатися до тестового стенду (працює з 01 квітня цього року) для комплексного тестування взаємодії з осучасненим поколінням СЕП, а до 20 серпня 2022 року— внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності.

З 20 серпня наступного року усі міжбанківські платіжні операції відбуватимуться через СЕП нового покоління.