Новосозданная компания Nakamoto привлекла $710 млн на основание биткоин-сокровищницы: ее возглавит крипторадник Трампа

Основатель BTC Inc и UTXO Дэвид Бейли, который консультировал Дональда Трампа по вопросам криптовалют, вместе с холдинговой компанией Nakamoto привлекли $710 млн и объявили о создании биткоин-казначейства. Кроме того, Nakamoto анонсировала слияние с KindlyMD — ведущим поставщиком интегрированных медицинских услуг.

Из $710 млн $510 млн привлечено через частное размещение акций (PIPE) и еще $200 млн — в виде конвертируемых облигаций. Это самое большое привлечение капитала для запуска биткоин-копилки и крупнейшее частное размещение акций в криптоотрасли.

Дэвид Бейли возглавит объединенную компанию как CEO. Тим Пикетт, CEO и основатель KindlyMD, продолжит руководить медицинскими операциями KindlyMD. Совет директоров объединенной компании будет состоять из шести членов, назначенных Nakamoto, и одного директора, назначенного KindlyMD.

В партнерстве с BTC Inc, Nakamoto создаст первую глобальную сеть компаний с биткоин-копилкой. Это будет экосистема, которая включает медиа-, консультационные и финансовые услуги с использованием Bitcoin. Объединенная компания будет иметь целью накопления BTC и увеличение доли биткойнов на акцию (Bitcoin Yield) через различные инструменты собственного капитала, долговые и другие инструменты.

В PIPE инвестировало более 200 инвесторов с шести континентов, включая Actai Ventures, Arrington Capital, BSQ Capital Partners, Kingsway, Off the Chain Capital, ParaFi, RK Capital, Van Eck и Yorkville Advisors. Среди «бизнес-ангелов»: Адам Бек, Балажи Сринивасан (бывший CTO Coinbase), Дэнни Янг, Эрик Семлер (CEO Semler Scientific), Цзихань У (соучредитель и бывший генеральный директор Bitmain), Рикардо Салина и Симон Герович (CEO Metaplanet).

Акции KindlyMD 12 мая взлетели на 600% после объявления о слиянии с Nakamoto Holdings.

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Источник: Nakamoto