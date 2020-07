Новый бюджетник Poco M2 Pro — SoC Snapdragon 720G, 5000 мА•ч и 33-ваттная зарядка при цене ниже $200

Суббренд Poco компании Xiaomi представил сегодня в Индии новый смартфон — Poco M2 Pro. «Новинка» присоединится к вышедшим в первой половине этого года Poco X2 и Poco F2 Pro, став самой доступной моделью бренда — в базовой конфигурации (4/64 ГБ) Poco M2 Pro стоит ₹13999 (~$185).

Самые прозорливые читатели уже наверняка догадались по кавычкам, что Poco M2 Pro — не новая модель. Следуя своей излюбленной стратегии, Xiaomi продолжает выпускать копии существующих моделей под новыми именами. Представленный сегодня Poco M2 Pro является почти полной копией индийского Redmi Note 9 Pro, которая в Европе была выпущена под названием Redmi Note 9S и имела ряд отличий (48-мегапиксельный главный модуль вместо 64-мегапиксельного с иным оформлением блока основной камеры, модуль NFC и поддержка 18-ваттной зарядки вместо 33-ваттной). То есть, Poco M2 Pro — что-то среднее между индийским Redmi Note 9 Pro и европейским Redmi Note 9S.

Главное отличие Poco M2 Pro от Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S — при той же емкости аккумулятора в 5000 мА•ч здесь имеется поддержка быстрой проводной зарядки мощностью до 33 Вт (до 50% за полчаса). От европейской модели Redmi Note 9S у Poco M2 Pro только дизайн блока основной камеры, а вот NFC, судя по всему, он не унаследовал. В остальном же Poco M2 Pro ничем не отличается от Redmi Note 9 Pro: SoC Qualcomm Snapdragon 720G, ЖК-экран диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей с отверстием по центру под камеру, квадрокамера с сенсорами разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп, стекло Corning Gorilla Glass 5 с обеих сторон и защита от брызг P2i.

Конфигураций памяти у Poco M2 Pro три: 4/64 ГБ за ₹13999 ($185/€165), 6/64 ГБ за ₹14,999 ($200/€175) и 6/128 ГБ за ₹16,999 ($225/€200). Цветов корпуса на выбор тоже три: Out Of The Blue, Green and Greener и Two Shades of Black. В Индии Poco M2 Pro будет продаваться эксклюзивно через онлайн-магазин Flipkart с 14 июля.

Перспективы выпуска Poco M2 Pro за пределами рынка Индии пока туманны.

Источник: GSM Arena