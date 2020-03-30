Новый бюджетник Samsung Galaxy M11: большой экран Infinity-O, тройная камера и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Новая неделя, и еще один новый недорогой смартфон Samsung — Galaxy M11. Это обновление прошлогодней модели Galaxy M10s и младшая модель актуальной линейки Galaxy M 2020 года — ранее были представлены Galaxy M31 и Galaxy M21.

Дебютировал Galaxy M11 на рынке ОАЭ без отдельного пресс-релиза, Samsung просто добавила страничку с ее описанием на региональную версию сайта.

Как и другие последние недорогие смартфоны Samsung, новый Galaxy M11 оснащается аккумулятором емкостью 5000 мА·ч против 4000 мА·ч в прошлогодней модели Galaxy M10s, что позволяет рассчитывать на приличную автономность на фоне других параметров. Диагональ и разрешение экрана не изменились — 6,4 дюйма и HD+, но матрица более дешевая — PLS TFT вместо AMOLED. Кроме того, Galaxy M11 получил экран Infinity-O вместо Infinity-V.

Сердцем служит неназванная восьмиядерная SoC с частотой 1,8 ГГц. Производитель, как обычно, не указывает модель. Есть предположение, что это Snapdragon 450. В базовой версии Galaxy M11 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. В то же время появилась конфигурация 4/64 ГБ. Также есть отдельный слот для карты памяти microSD объемом до 512 ГБ.

Основная камера у Galaxy M11 получил тройную основную камеру с модулями разрешением 13, 5 и 2 Мп, причем второй — сверхширик. Фронтальная камера, которая теперь врезана в экран, по-прежнему 8-мегапиксельная.

Из остального можно отметить поддержку LTE и двух SIM-карт, быструю 15-ваттную зарядку через порт USB-C, сканер отпечатков пальцев в привычном месте на задней панели и разъем 3,5 мм. Увы, ИК-излучателя и модуля NFC, здесь нет.

Габариты Galaxy M11 составляют 161,4х76,3х9 мм при массе 197 г. На выбор есть три цвета корпуса: черный, синий и фиолетовый. Увы, подробностей о сроках начала продаж и цене пока нет. Но можно ориентироваться на уровень прошлогоднего Galaxy M10s — $130.

Источник: Samsung