Новый бюджетный планшет Samsung Galaxy Tab A: экран 8,4 дюйма, аккумулятор 5 000 мА·ч, 4G LTE и цена $279

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Samsung только что обновила свой недорогой семейный планшет Galaxy Tab A. Модель нового поколения оценивается в $279, предлагая 8,4-дюймовый экран, аккумулятор емкостью 5 000 мА·ч и поддержку 4G LTE.

По сравнению с прошлогодней моделью Samsung Galaxy Tab A 8.0 есть несколько изменений. Выросла не только диагональ экрана (с 8 до 8,4 дюйма), но и разрешение — 1920х1080 пикселей против 1280×800 пикселей у старой модели. Сердцем смартфона служит восьмиядерная платформа. Samsung, как обычно, не указывает модель. Но прошлогодняя модель оснащалась четырехъядерной SoC Snapdragon 429, так что это явно улучшение. Оперативной памяти теперь 3 ГБ, а не 2 ГБ, а вот флэш-памяти по-прежнему всего 32 ГБ, но есть поддержка карт MicroSD объемом до 512 ГБ. Разрешение фронтальной камеры выросло с 2 до 5 Мп. Основная осталась 8-мегапиксельной.

Не обошлось и без компромиссов. Емкость аккумулятора слегка сократилась — с 5100 до 5 000 мА·ч. Также новая модель лишилась поддержки стилуса S Pen.

Кроме того, на новый 8,4-дюймовый Samsung Galaxy Tab A установлена старая ОС Android Pie, хотя Android 10 вышла еще в сентябре 2019 года.

Габариты и масса Galaxy Tab A 8.4 (2020) — 201,93х125,22х7,11 мм и 309 г.

Новая модель дебютировала на рынке США и пока продается только в версии для Verizon, но вскоре должны стартовать продажи в других операторов, включая AT&T, T-Mobile, Sprint и US Cellular. Появится ли он на других рынках, пока неизвестно. С другой стороны, модель прошлого поколения у нас продавалась, так что и новинка наверняка доберется до рынка Украины.

Источник: Samsung