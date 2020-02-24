Новый среднеуровневый Sony Xperia 10 II: 6” OLED экран, Snapdragon 665, тройная камера, 3600 мА·ч и защита IP68





Из-за вспышки пневмонии COVID-19, вызываемой новой коронавирусной инфекцией Covid-19 выставка, выставка MWC 2020, как известно, была отменена. Но Sony решила не переносить анонсы и сегодня провела запланированную презентацию за закрытыми дверями в формате онлайн-трансляции. Вместе с новым флагманом Sony Xperia 1 II, претендующем на самый оригинальный дизайн в этом году, также дебютировала модель Sony Xperia 10 II (произносится как Xperia Ten Mark Two) — прямой наследник прошлогоднего середнячка Sony Xperia 10 и его более крупной версии Xperia 10 Plus.

Итак, Sony Xperia 10 II — средний класс в понимании Sony. Спереди Xperia 10 II очень похож на нового флагмана Xperia 1 II — он тоже оснащен вытянутым «кинематографическим» экраном OLED CinemaWide с соотношением сторон 21:9, но меньшей диагонали и более низкого разрешения (6 дюймов и Full HD+). В то же время прямоугольная форма корпуса с плоскими торцевыми панелями осталась эксклюзивной особенностью Xperia 1 II, тогда как Xperia 10 II получил скругленные грани и тройную основную камеру в стиле недавно представленного бюджетника Xperia L4 (модули ориентированы вертикально вряд в левом верхнем углу). К слову, о камере. Главный модуль — 12-мегапиксельный сенсор, соединенный с широкоугольным объективом 26 мм с фазовым автофокусом. Разрешение обеих вспомогательных сенсоров — 8 Мп, но первый соединен со сверхширокоугольным объективом с фокусным расстоянием 16 мм, а второй — с телеобъективом, обеспечивающим двухкратный оптический зум и поддержку оптической стабилизации.

Также Xperia 10 II отличается от Xperia 10 новой платформой — 11-нм Snapdragon 665 вместо 14-нм Snapdragon 630, увеличенными объемами памяти — 4/128 ГБ вместо 3/64 ГБ, а также более емким аккумулятором — 3600 мА·ч вместо 2870 мА·ч. То есть, автономность должна заметно увеличится. При этом Xperia 10 II на 10% легче предшественника, хотя он немного длиннее и шире. С обеих сторон корпус прикрывает закаленное стекло Gorilla Glass 6. Поддержка быстрой 18-ваттной зарядка, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, защита от воды и пыли (IP68), NFC и разъем 3,5 мм — все это сохранено. То есть, получается достаточно привлекательное устройство, особенно с учетом отличающегося на фоне остальных дизайна. Главное, чтобы цена не подкачала.

Полные технические характеристики Sony Xperia 10 II:

6-дюймовый экран OLED CinemaWide TRILUMINOS разрешением Full HD+ (2520х1080 пикселей), прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass 6;

11-нм мобильная платформа Snapdragon 665 (4 ядра Kryo 260 @2 ГГц и 4 ядра Kryo 260 @1,8 ГГц) с графическим ускорителем Adreno 610;

4 ГБ оперативной памяти в связке со 128-ГБ накопителем;

поддержка двух SIM-карт с независимым слотом расширения памяти microSD;

Android 10;

12-Мп задняя камера с сенсором 1/2.8″, диафрагмой f/2,0, углом обзора 77°, светодиодной вспышкой и EIS; 8-Мп ультраширокоугольная камера с сенсором 1/4″, углом обзора 120° и диафрагмой f/2,2; 8-Мп телекамера с сенсором 1/4″, диафрагмой f/2,4, двухкратным оптическим зумом и OIS;

8-Мп фронтальная камера сенсором 1/4″ (1,12 мкм), диафрагмой F/2.0, углом обзора 84°

размеры 157х69х8,1 мм при весе 151 грамм;

датчик отпечатков пальцев встроен в боковую грань;

3,5-мм аудиоразъем, FM-радио, USB 2.0 Gen 1 Type-C, 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC;

аккумулятор на 3600 мА·ч, 18-ваттная зарядка и поддержка технологии Adaptive Charging.

Вариантов расцветки у Sony Xperia 10 II четыре — классические черный и белый, а также яркие синий и бирюзовый. На рынок смартфон выйдет этой весной, цена пока не сообщается.

Источник: FoneArena