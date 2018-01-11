Обновления iOS 11.2.2 и macOS High Sierra 10.13.2 с устранением уязвимостей процессоров приводят к существенному падению производительности
Выпуск обновлений, устраняющих обнаруженные в процессорах уязвимости Meltdown и Spectre, сулит снижение производительности конечных устройств. Производители оборудования заявляли, что для современных устройств такое снижение будет не особо заметным и не превысит однозначного значения, хотя всё будет зависеть от конкретной конфигурации и перечня выполняемых задач.
И вот, после выпуска обновления iOS 11.2.2 появилась возможность проверить, каким реальным снижением производительности грозит устранение уязвимостей на конкретном экземпляре iPhone 6. Результаты развёрнутых тестов, опубликованные исследователем Мелвином Мугхалом, оказались разочаровывающими. Ознакомиться с ними можно в сводной таблице.
Как видно из таблицы, установка обновления iOS 11.2.2 привела к катастрофическому падению производительности iPhone 6 почти во всех тестах. Падение производительности процессора достигает 2-кратного значения в большинстве случаев. В среднем, снижение производительности составляет 41% в однопоточном режиме и 39% в многопоточном режиме.
Вместе с тем, установка обновления macOS High Sierra 10.13.2, исправляющего уязвимость в процессорах Intel, также может снижать производительность компьютеров Mac в некоторых сценариях использования. В этом убедился автор блога Reverse, сопоставив производительность MacBook Pro и Mac Pro, работающих под управлением разных версий ОС.
Отмечается, что синтетические тесты, проведенные без привязки к конкретным задачам, практически не показывают снижения производительности тестируемых устройств. Все изменения вычислительной мощности, особенно в случае с MacBook Pro, можно списать на статистическую погрешность.
Более результативными оказались попытки скомпилировать ядро XNU, доступное на сайте компании Apple. Каждое обновление macOS снижало производительность MacBook Pro. Изменения в быстродействии Mac Pro происходили скачкообразно с наихудшим результатом на 10.13.2.
При распаковке архива Xcode 9.2 объемом 5,2 ГБ снижение вычислительной мощности оказалось ещё более ощутимым. Несмотря на то, что Mac Pro примерно на 60% быстрее, чем MacBook Pro, потеря производительности, судя по содержанию графиков, находилась примерно на сопоставимом уровне. При этом файловая система HFS+ показала себя лучше новой APFS.
Падение производительности Mac на macOS 10.13.2 наблюдается и при обращении к интерфейсу syscall и реализации getpid в libsystem_kernel.dylib. Здесь отставание компьютеров под управлением актуальной версии ОС может превышать 300% по сравнению с macOS 10.13.0. Хотя это нельзя назвать повседневной задачей, но компьютеры MacBook Pro и Mac Pro как раз и предназначены для выполнения подобных ресурсоёмких задач.
Источник: tjournal, appleinsider
- О критической уязвимости в чипах Intel 2 января написал блог The Register. Тогда же стало известно, что выпуск соответствующих обновлений для их устранения может замедлить компьютеры на 5-30% в зависимости от задач.
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- На следующий день 3 января Intel опубликовала заявление, признав наличие уязвимостей, но попутно подчеркнув, что они есть не только у ее процессоров, но и у чипов AMD и ARM Holdings. При этом сама AMD публично исключила даже теоретическую возможность эксплуатации уязвимости в своих продуктах.
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- Специалисты безопасности запустили специальный сайт, посвященный этим уязвимостям, которые получили условные обозначения "Meltdown” и “Spectre”. А Google, Amazon, Microsoft, Mozilla и другие рассказали о предпринятых мерах безопасности и выпущенных обновлениях для предотвращения потенциальных атак с использованием обнаруженной уязвимости процессоров.
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- Также выяснилось, что глава Intel знал об уязвимости в процессорах, когда в прошлом году продал почти все принадлежащие ему акции компании.
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- Microsoft подготовила обновление для Windows с устранением уязвимостей и начала рассылать его пользователям. Но обнаружилось, что некоторые компьютеры с определёнными моделями процессоров AMD перестают загружаться после установки этого обновления. Потому Microsoft приостановила отправку обновления на компьютеры с процессорами AMD.