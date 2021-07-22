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Оголошено тендер на розробку англомовної версії порталу Дія — його проводять на естонському «ProZorro»

Оголошено тендер на розробку англомовної версії порталу Дія — його проводять на естонському «ProZorro»

Оголошено тендер на розробку англомовної версії порталу Дія — його проводять на естонському «ProZorro»


Мінцифра повідомила про проведення тендеру на розробку англомовної версії порталу Дія — фактично його проводить Академія електронного управління Естонії на порталі публічних закупівель Естонії, який є аналогом українського ProZorro.

«Мета тендеру — створити англомовну версію порталу Дія, щоб е-послуги могли отримувати громадяни інших країн та українці, що перебувають за кордоном»

з пресрелізу Мінцифри

З переможцем тендеру буде укладений рамковий контракт на 22 місяці. Подати заявку можна до 13 серпня 2021 року.

Ознайомитися з умовами участі та технічними вимогами можна на сторінці тендеру на естонському «ProZorro». Там же можна подати заявку. До речі, знати естонську зовсім необов’язково —  сайт має англомовну версію.

  • Дія — український e-сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України.
  • Офіційний запуск мобільного застосунку Дія версії 1.0, відбувся 6 лютого 2020 року, а станом на 7 травня його завантажили понад 3 мільйонів разів. 2 квітня 2020 року відбувся запуск сайту електронного урядування «Дія», де в майбутньому планується об'єднати всі наявні урядові сервіси, а також інструменти для бізнесу і населення.
  • У жовтні 2020 року Мінцифри оновила додаток Дія до версії 2.0, де з’явилися нові документи та послуги. За 10 днів оновлений застосунок Дія завантажили 1 мільйон користувачів, 11 травня 2021 року Мінцифра повідомила, що кількість завантажень поточної версії додатку Дія 2.0 сягнула 5 мільйонів, а 17 травня під час Diia Summit 2.0 презентували 13 нових послуг, включаючи електронний підпис Дія. Підпис та зміну місця реєстрації онлайн.
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