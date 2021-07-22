Оголошено тендер на розробку англомовної версії порталу Дія — його проводять на естонському «ProZorro»

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Мінцифра повідомила про проведення тендеру на розробку англомовної версії порталу Дія — фактично його проводить Академія електронного управління Естонії на порталі публічних закупівель Естонії, який є аналогом українського ProZorro.

«Мета тендеру — створити англомовну версію порталу Дія, щоб е-послуги могли отримувати громадяни інших країн та українці, що перебувають за кордоном» з пресрелізу Мінцифри

З переможцем тендеру буде укладений рамковий контракт на 22 місяці. Подати заявку можна до 13 серпня 2021 року.

Ознайомитися з умовами участі та технічними вимогами можна на сторінці тендеру на естонському «ProZorro». Там же можна подати заявку. До речі, знати естонську зовсім необов’язково — сайт має англомовну версію.