Оновлена Sony PS5 легша і не потребує викрутки для закріплення підставки
Sony тишком-нишком представила в Австралії оновлену версію консолі Playstation 5, повідомляє австралійський ігровий сайт Press Start.
- Оновлена Playstation 5 відрізняється серійним номером — CFI-1102A замість CFI-1000 в оригінальній моделі.
- Нова версія отримала інший гвинт для підставки, яка потрібна для установки консолі у вертикальному положенні. Новий гвинт зі зручним захватом у верхній частині не потребує використання допоміжних інструментів — його можна без проблем вкручувати та викручувати вручну.
- Оновлена Playstation 5 також приблизно на 300 грамів легша оригінальної моделі, хоча поки незрозуміло яким саме чином Sony полегшила конструкцію.
- Австралія, схоже, першою країною отримала оновлені PS5. І хоча Sony усунула необхідність використання викрутки для закріплення підставки, без неї ніяк не обійтись при розширенні пам’яті за допомогою відповідного зовнішнього SSD-накопичувача формату M.2. Sony розблокує слот M.2 з найближчим оновленням програмного забезпечення — наразі нова версія прошивки проходить бета-тестування. Крім підтримки M.2 SSD оновлення також включає вдосконалення інтерфейсу панелі приладів PS5, підтримку 3D-аудіо для вбудованих динаміків телевізора та кращий спосіб розрізняти версії ігор PS4 та PS5.
Sony разблокировала слот M.2 для расширения памяти PlayStation 5 — пока только для участников бета-теста