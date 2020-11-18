Google анонсував низку покращень Карт, які допоможуть українцям впоратися з пандемією





Оновлений шар COVID, завантаженість громадського транспорту у режимі реального часу та відстеження реального статусу замовлень на самовивіз та доставлення стануть доступні для українських користувачів Карт Google найближчим часом, повідомляється у блозі компанії.

Влітку розробники додали на Карти спеціальні шари з інформацією про COVID-19. Це допомогло майже 10 мільйонам людей отримати важливу інформацію про COVID-19 прямо з Карт Google, кажуть у компанії. Найближчими тижнями функція отримає два суттєвих вдосконалення. Оновлений шар COVID на Android та iOS покаже більше інформації, включно з виявленими випадками за весь час у певній області, а також швидкими посиланнями на ресурси з інформацією щодо COVID від місцевих органів влади. Це допоможе дізнатись про місцеві рекомендації та обмеження при поїздках в інші регіони.

Ще одне важливе покращення дозволить легше дотримуватись соціальної дистанції за допомогою інформації про скупчення людей у режимі реального часу. На Android та iOS у всьому світі Карти Google покажуть, наскільки переповнений той чи інший автобус, потяг чи лінія метро саме зараз, базуючись на відгуках користувачів по всьому світу в режимі реального часу (скрізь, де доступні дані).

Також у разі виконання замовлення їжі в закладах харчування через Карти Google на Android та iOS можна буде відстежувати їх реальний статус на самовивіз та доставлення. Спочатку ця можливість з’явиться в США, Канаді, Німеччині, Австралії, Бразилії та Індії, а згодом і в інших країнах. Також користувачі зможуть побачити орієнтовний час очікування та вартість доставлення, а також легко повторно замовити свої улюблені страви прямо з додатку Google Карти. А коли стане безпечно вирушати до ресторанів, можна буде швидко побачити статус свого бронювання в 70 країнах світу.

З початку пандемії Карти Google отримали майже 250 нових функцій та вдосконалень, покликаних полегшити адаптацію до “нової реальності” – від інформації про завантаженість для мільйонів місць до можливості легко знайти інформацію щодо безпеки.