Оновлений проєкт Подільсько-Вигурівської лінії метро буде відповідати всім сучасним вимогам: інклюзивність, велопарковки, санвузли, табло зворотного відліку тощо

КП «Київський метрополітен» оголосив відкриті конкурсні торги на коригування проєктної документації на будівництво першої дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна».

Перша дільниця метро на Троєщину довжиною майже в 11 км включатиме 6 станцій та 2 пересадочних вузли: «Глибочицька», з пересадкою на станцію «Лук’янівська», «Подільська», з пересадкою на станцію «Тараса Шевченка», «Суднобудівна», «Затока Десенка», «Труханів острів», «Райдужна».

«Оновлений проєкт буде відповідати всім сучасним вимогам – від інклюзивності до наявності велосипедних паркінгів не менше, ніж на 50 велопаркувальних місць поряд зі станціями метро. Важливим є і інша вимога – у межах одного з вестибюлів станцій або поряд зі станціями на поверхні будуть запроєктовані громадські санітарні вузли. Станції будуть обладнані сучасними інформаційно-навігаційними системами для пасажирів, у тому числі для людей із вадами зору, сучасними тунельними ескалаторами та вантажопасажирськими ліфтами. Також на платформах станцій з’являться табло зворотного відліку часу, що є більш зручним для пасажирів», – розповів Олександр Густєлєв.

Як зазначив заступник голови КМДА, провізна спроможність станцій розрахована на 40,8 тис. пасажирів за годину.

«Відсьогодні і до 8 листопада КП «Київський метрополітен» як замовник будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену приймає пропозиції учасників. За результатами аукціону буде визначений переможець, який протягом 7 місяців розробить оновлений проєкт», – повідомив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що нещодавно проєкт Подільсько-Воскресенського мосту подорожчав майже удвічі – з 11,251 мільярда гривень в 2016 році до 19,922 мільярда в 2021 році.

Джерело: КМДА