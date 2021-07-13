Оператори прокату електросамокатів знизили швидкість їх руху в Києві до 20 км/код (місцями до 14 км/год)





В минулому місяці оператори прокату електросамокатів Києва та Київська адміністрація підписала меморандум про співпрацю. Одним з його пунктів передбачалося зниження швидкості руху електросамокатів. Як повідомляє заступник голови КМДА Костянтин Усов, усі оператори прокату електросамокатів Києва виконали ці положення меморандуму та знизили максимальну швидкість руху до 20 км/год. Раніше електросамокати могли рухатися зі швидкістю до 35 км/год.

«Усі оператори прокату електросамокатів Києва забезпечили програмне зниження максимальної швидкості до 20 км/год. Це – одна із головних вимог Меморандуму. 4 оператори вже ввели зони обмеження швидкості до 14 км/год та зони повної заборони руху. Решта мусять підтягнутися дуже скоро», — заявив Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

Заступник голови КМДА також додав, що оператори вже частково промаркували самокати номерами. Номери наносяться з обох сторін труби керма у форматі «літера і 4 цифри». При цьому кожен з операторів має унікальну літерну серію:

Bolt — A, В, С

Jet — J, Е

BikeNow – N

Kiwi – K

Scroll Bird — O, S

Zelectra — Т, Z

Додатково Костянтин Усов повідомив, що місто вже почало отримувати перші великі дані щодо інтенсивності руху прокатних самокатів на вулицях та найпопулярніших місцях для старту-фінішу. Це дозволить краще розуміти потреби в маршрутах громадського транспорту.

Крім того, заступник голови КМДА закликає киян повідомляти йому на службову адресу електронної пошти ([email protected]) про виявлені випадки перевищення швидкості прокатним самокатом.