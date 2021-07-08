Мобильные операторы недовольны новым законопроектом №5600 — он повышает ренту на радиочастоты на 5%, что приведет к дополнительным расходам в размере 100 млн грн в год

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Ровно неделю назад, 1 июля 2021 года, депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект №5600, который меняет некоторые ставки налогов, а также некоторые условия их администрирования. Как сообщает «НВ Бизнес», среди особо недовольных — мобильные операторы так как новый законопроект помимо прочего повышает платы за пользование радиочастотами на 5%, что приведет к дополнительным расходам в более чем 100 млн грн в год.

В частностии, Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению «Киевстар» отметил, что законопроект 5600 предусматривает индексацию рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5% уже с 1 июля 2021 года.

«Цена вопроса — рост налоговой нагрузки для мобильных операторов на сумму 102,5 млн грн на год. Учитывая это, мы оцениваем указанные положения крайне негативно», — говорит Когут.

В правительстве заявили, что индексация не проводилась с 2017 года и самое время ее провести. Но даже без индексации представители телеком-рынка платят миллиарды гривен налогов и каждый год только увеличивают отчисления в бюджет.

«Согласно официальным данным ГНС, по результатам 2017 отрасль телекоммуникаций оплатила 10,4 мдрд грн налогов, в 2018 году — 12,6, в 2019 — 14,8, в 2020, кризисном году — 15,8 млрд грн. То есть, без всякой индексации отрасль стабильно каждый год наращивает уплату налогов на 1−2 млрд в год», — добавил директор по регуляторному обеспечению «Киевстар».

В свою очередь в пресс-службе lifecell подчеркнули, что согласно меморандуму, подписанному в Мариуполе в 2019 году, государство обязалось обеспечить прогнозируемость и ограничение налогового регулирования, и должно придерживаться своих обещаний, так как операторы свои обязанности по внедрению 4G выполняют.

«Внесение изменений в Налоговый кодекс, результатом которых является повышение налоговой нагрузки на участников отрасли телекоммуникаций, полностью противоречит меморандуму, подписанному между правительством Украины и операторами, с участием президента Украины», — утверждают в пресс-службе lifecell.

Телеком-эксперт Роман Химич считает, что законопроект отразится на темпах строительства 4G-сетей (900 МГц).

«Незапланированный рост фискальной нагрузки, к котором приведёт нарушение властями своих обещаний, во-первых, отразится на темпах строительства 4G-сетей (900 МГц). Во-вторых, усилится позиция той части менеджмента операторских компаний, которая ратует за отказ от „заигрывания“ с властями, сворачивание политики потакания всё новым хотелкам государственных мужей. Операторы в целом будут придерживаться более консервативной политики инвестирования», — отметил Химич.

Представитель Минцифры Юрий Мацык сообщил, что министерство понимает сложившуюся ситуацию и уже направило депутатам предложение изъять из законопроекта норму об индексации рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом.

«На Комитете цифровой трансформации мы выразили свою позицию: необходимо учесть решение правительства по неподнятии рентной платы для сотовой радиосвязи. Соответствующие обращения мы также направляли в адрес Минфина и Комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики. Надеемся, что наши замечания будут учтены ко второму чтению», — отметил Юрий Мацык.

Напомним, что повышение ренты на использование радиочастот происходит с завидной регулярностью, в частности, мы упоминали об этом в 2015 и 2017 годах. Если анонсированное в этом году повышение состоится, то оно с большой долей вероятности может привести к росту тарифов на мобильную связь у всех трех украинских операторов.

Источник: AIN.UA