«Оппенгеймер» / Oppenheimer — первый (безумно красивый!) трейлер фильма Кристофера Нолана об «отце ядерной бомбы» с Киллианом Мёрфи и Эмили Блант

Universal Pictures представила первый трейлер фильма «Оппенгеймер» / Oppenheimer. Это историческая драма Кристофера Нолана, рассказывающая о Роберте Оппенгеймере — человеке, не уверенного в том, насколько серьезными будут последствия разработки атомной бомбы, но все равно чувствующего необходимость её создания.

«Мы представляем будущее, и наши фантазии ужасают нас», — говорит голос Оппенгеймера за кадром в начале трейлера, когда демонстрируются кадры о нём в сельской местности Нью-Мексико.

«Они не будут бояться этого, пока не поймут», — продолжает он на фоне кадров создающейся бомбы. «И они не поймут этого, пока не воспользуются им».

«Я не знаю, можно ли нам доверить такое оружие, но у меня нет выбора», — говорит далее в трейлере.