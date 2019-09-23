От 35 000 грн за м². UNIT.City представили инновационный ЖК UNIT.Home для представителей творческого класса [Каким он будет]





Мы достаточно часто пишем о киевском технопарке UNIT.City в наших новостях. Как известно, в начале этого месяца Макс Яковер и Максим Бахматов покинули проект, а новым руководителем стал француз Доминик Пиоте. И вот сейчас UNIT.City презентовал UNIT.Home — концепцию жилищного комплекса для представителей творческого класса. Строительство только началось, но желающие уже могут купить себе квартиру, выступив в качестве инвестора строительства. Стоимость одного квадратного метра в UNIT.Home — от 35 000 грн, при этом резиденты инновационного парка могут рассчитывать на скидку.

По словам основателя холдинговой компании UFuture и главного инвестора UNIT.City Василия Хмельницкого, UNIT.Home — это один из ответов на вопрос, каким будет новый этап развития UNIT.City. Это логичное продолжение нашей миссии построить город в городе.

Планируется, что жилищный комплекс UNIT.Home займет 11,7 га, а общая площадь застройки составит 174 940 м². Всего в составе будущего ЖК — 9 кварталов на 2475 квартир. В комплекс войдут несколько домов разной высоты — от 6 до 20 этажей.

Первая очередь из двух домов общей площадью в 40 320 м² на 580 квартир должна быть введена в строй через 2,5 года — первые 1,5 тысячи жильцов смогут въехать в новые апартаменты во втором квартале 2022 года. Всего же UNIT.Home рассчитан на 4500 человек.

Как отмечалось выше, продажи уже стартовали. Средняя площадь квартиры — 45 м². При покупке можно будет оформить рассрочку на срок до пяти лет с минимальным взносом 30 %. В стоимость жилья будет включено одно парковочное место для автомобиля. Для резидентов действует скидка 5% и приоритет при покупке. Нерезиденты тоже смогут купить жилье в UNIT.Home, но без скидки.

UNIT.Home будут строить по стандартам BREEAM. Это один из самых авторитетных мировых сертификатов в области «зеленого строительства» и пока в Украине нет ни одного дома, который отвечал бы его нормам.

Комплекс планируют оснастить современными системами управления, учета и контроля энергоэффективного освещения. Все кварталы UNIT.Home оборудуют видеокамерами и системами распознания лиц для безопасности, а также специальными тревожными кнопками с круглосуточной поддержкой диспетчерской службы. Дополнительно за безопасностью будет следить отдельный отряд полиции быстрого реагирования, а над комплексом будет летать патрульный дрон.

Также в городке хотят открыть медицинский центр, школу, два садика, два детских клуба, фитнес-центр, прокат велосипедов и электротранспорта, паркинги и другое.

Проект финансирует UFuture Василия Хмельницкого. Соинвесторами и содевелоперами выступают компании UDP и KAN Development.

По обновленным данным, общая площадь инновационного парка UNIT.City составит 24,5 Га. Общая площадь всего проекта – 876 675 м².

Источник: AIN и UNIT.Home