Panasonic и Leica объеденились для совместной разработки камер и объективов в рамках проекта L²

Panasonic и Leica объявили о новом сотрудничестве в рамках проекта под названием L² (по первым буквам Leica и Lumix), в рамках которого они будут совместно разрабатывать камеры, объективы и технологии обработки изображений. Брендинг L² будет использоваться в будущих маркетинговых мероприятиях.

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Обе компании уже являются частью альянса беззеркальных камер L-Mount (вместе с Sigma и Leitz), и Panasonic передала им свои технологии разработки фотоаппаратов Leica.

«Благодаря этому сотрудничеству компании будут совместно инвестировать в новые технологии, которые могут использоваться в камерах и объективах, а также будут внедрять совместно разработанные технологии в Leica и Lumix для дальнейшего расширения возможностей своих продуктов. В будущем Leica и Lumix будут использовать технологию L², которая откроет новые возможности для творческих пользователей камер в их маркетинговой деятельности, чтобы разработать совместную систему в долгосрочной перспективе», — сказано в пресс-релизе.

По данным Engadget, партнерство будет распространяться не только на полнокадровые камеры L-Mount, но и на модели Micro Four Thirds.

Сотрудничество между Leica Camera AG и Panasonic Corporation началось в августе 2000 года. Изначально компании подписали соглашение для совместной работы в области объективов цифровой, аудиовизуальной техники, а в 2001 году было принято решение о сотрудничестве и в сфере цифровых камер. С тех пор компании неуклонно расширяли свое технологическое партнерство.

В 2018 году вместе с Sigma был основан L-Mount Alliance, который позволяет Panasonic, Sigma, а с 2021 года и Ernst Leitz Wetzlar GmbH использовать стандарт L-mount, разработанный Leica, для своих собственных разработок.