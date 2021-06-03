Патрульна поліція почала інформувати водіїв про аварійно-небезпечні ділянки за допомогою відміток у Waze

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що патрульна поліція почала відмічати аварійно-небезпечні ділянки у навігаційному додатку Waze. Перші десять позначок вже з’явилися у Києві, але якщо проект посприяє зменшенню аварійності, то його розширять і на інші міста України.

«Чи будуть водії обережнішими на дорозі, якщо я прямо зараз поділюся з вами статистикою ДТП? Не будуть. Для багатьох це просто цифри, хоч за ними і стоять людські життя.

А якщо ми розповімо вам про кількість аварій на конкретній ділянці дороги безпосередньо перед тим, як ви до неї під’їжджатимете? Давайте перевіримо.

Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

Коли водій під’їжджатиме до такої ділянки, йому надійде повідомлення. Наприклад, ось таке: «За рік тут сталося 50 ДТП. Перелаштовуйтеся обережно, щоб не було 51-го».

За місяць розраховуємо охопити більш як 500 000 користувачів Waze. Якщо комунікація посприяє зменшенню аварійності на визначених ділянках доріг хоча б на 10–15%, ми продовжимо її та розширимо на інші міста України» — зазначив Олексій Білошицький