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Патрульна поліція почала інформувати водіїв про аварійно-небезпечні ділянки за допомогою відміток у Waze

Патрульна поліція почала інформувати водіїв про аварійно-небезпечні ділянки за допомогою відміток у Waze

Патрульна поліція почала інформувати водіїв про аварійно-небезпечні ділянки за допомогою відміток у Waze


Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що патрульна поліція почала відмічати аварійно-небезпечні ділянки у навігаційному додатку Waze. Перші десять позначок вже з’явилися у Києві, але якщо проект посприяє зменшенню аварійності, то його розширять і на інші міста України.

«Чи будуть водії обережнішими на дорозі, якщо я прямо зараз поділюся з вами статистикою ДТП? Не будуть. Для багатьох це просто цифри, хоч за ними і стоять людські життя.

А якщо ми розповімо вам про кількість аварій на конкретній ділянці дороги безпосередньо перед тим, як ви до неї під’їжджатимете? Давайте перевіримо.

Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

Коли водій під’їжджатиме до такої ділянки, йому надійде повідомлення. Наприклад, ось таке: «За рік тут сталося 50 ДТП. Перелаштовуйтеся обережно, щоб не було 51-го».

За місяць розраховуємо охопити більш як 500 000 користувачів Waze. Якщо комунікація посприяє зменшенню аварійності на визначених ділянках доріг хоча б на 10–15%, ми продовжимо її та розширимо на інші міста України» — зазначив Олексій Білошицький

Зараз позначки у Waze можна побачити за такими адресами:

  • площа Перемоги, 1
  • проспект Академіка Глушкова, 13-Б
  • проспект Миколи Бажана, 19
  • проспект Степана Бандери, 6
  • проспект Степана Бандери, 36
  • Дарницька площа, 1
  • проспект Романа Шухевича, 16
  • вулиця Берковецька, 6
  • проспект Перемоги, 123
  • проспект Леся Курбаса, 19-А

Цікаво, що цієї зими додаток Waze також почав використвовувати «Укравтодор», який приймав звернення про неочищені від снігу ділянки доріг.

Нагадаємо, що 1 червня 2021 року виповнився рік роботи системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. За цей період було винесено 1,7 млн постанов, оплачено 259 млн грн штрафів, а кількість смертей на дорогах зменшилась на 17%.

Джерело: Патрульна поліція

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