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Payoneer провів «універсальний» ребрендинг та планує вийти на біржу вже цього місяця

Payoneer провів «універсальний» ребрендинг та планує вийти на біржу вже цього місяця

Payoneer провів «універсальний» ребрендинг та планує вийти на біржу вже цього місяця


Технологічна компанія у сфері комерції Payoneer оголосила про ребрендинг. Представники платформи вважають, що новий бренд знаменує наступний етап еволюції фінтех-піонера від молодого гравця, який змінював правила, до лідера галузі. Уже цього місяця компанія вартістю приблизно у $3,3 млрд, планує вийти на біржу Nasdaq.

Payoneer, “фінтех стартап дофінтехової ери”, народився у 2005 році — на порозі глобального переходу до безмежної цифрової комерції. Мережева екосистема Payoneer пропонує мільйонам підприємств технології для участі у новій світовій економіці — від фрілансерів на ринках, що розвиваються, до маркетплейсів і платформ, що змінюють світ.

«Ми живемо в епоху відкритої комерції, у час, коли весь світ рухається в єдиному цифровому ритмі, і будь-хто з будь-якого точки планети може реалізувати свій потенціал. Це реальність, до якої ми завжди прагнули. Новий бренд створений вести нас уперед, зберігаючи вірність нашій меті: уявляти, створювати та надихати універсальне майбутнє комерції разом із мільйонами наших клієнтів і партнерів у всьому світі» — заявив Скотт Галіт, СЕО Payoneer.

«Щодня ми наполегливо працюємо, щоб допомагати українському бізнесу інтегруватися у глобальні процеси, розвиватися та досягати вершин, що обмежуються лише нашою уявою. Майбутнє, що пропонує Payoneer, — це натхнення, візія та по-справжньому універсальні можливості. Саме це відображає наш новий візуальний стиль» — зазначив Ігор Ковальов, генеральний менеджер Payoneer в Україні.

Колір нового бренду Payoneer — «універсальний». Він відображає обіцянку компанії бути всюди та для всіх. Новий символ — коло (в компанії його називають Uno, скорочено від Universal Opportunities) — ілюструє становлення Payoneer як єдиного, універсального партнера для майбутнього комерції. Партнера, який надає більше можливостей, аніж будь-хто інший. Сам бренд розроблений у партнерстві з глобальною бренд-компанією venturethree.

Нагадаємо, що за даними компанії Payoneer за останні 2 роки українських фрілансерів побільшало на третину, їх середній дохід підвищився на 18%, а зарахування зросли на 55%.

Джерело: Payoneer

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