Payoneer провів «універсальний» ребрендинг та планує вийти на біржу вже цього місяця





Технологічна компанія у сфері комерції Payoneer оголосила про ребрендинг. Представники платформи вважають, що новий бренд знаменує наступний етап еволюції фінтех-піонера від молодого гравця, який змінював правила, до лідера галузі. Уже цього місяця компанія вартістю приблизно у $3,3 млрд, планує вийти на біржу Nasdaq.

Payoneer, “фінтех стартап дофінтехової ери”, народився у 2005 році — на порозі глобального переходу до безмежної цифрової комерції. Мережева екосистема Payoneer пропонує мільйонам підприємств технології для участі у новій світовій економіці — від фрілансерів на ринках, що розвиваються, до маркетплейсів і платформ, що змінюють світ.

«Ми живемо в епоху відкритої комерції, у час, коли весь світ рухається в єдиному цифровому ритмі, і будь-хто з будь-якого точки планети може реалізувати свій потенціал. Це реальність, до якої ми завжди прагнули. Новий бренд створений вести нас уперед, зберігаючи вірність нашій меті: уявляти, створювати та надихати універсальне майбутнє комерції разом із мільйонами наших клієнтів і партнерів у всьому світі» — заявив Скотт Галіт, СЕО Payoneer.

«Щодня ми наполегливо працюємо, щоб допомагати українському бізнесу інтегруватися у глобальні процеси, розвиватися та досягати вершин, що обмежуються лише нашою уявою. Майбутнє, що пропонує Payoneer, — це натхнення, візія та по-справжньому універсальні можливості. Саме це відображає наш новий візуальний стиль» — зазначив Ігор Ковальов, генеральний менеджер Payoneer в Україні.

Колір нового бренду Payoneer — «універсальний». Він відображає обіцянку компанії бути всюди та для всіх. Новий символ — коло (в компанії його називають Uno, скорочено від Universal Opportunities) — ілюструє становлення Payoneer як єдиного, універсального партнера для майбутнього комерції. Партнера, який надає більше можливостей, аніж будь-хто інший. Сам бренд розроблений у партнерстві з глобальною бренд-компанією venturethree.

Нагадаємо, що за даними компанії Payoneer за останні 2 роки українських фрілансерів побільшало на третину, їх середній дохід підвищився на 18%, а зарахування зросли на 55%.

Джерело: Payoneer