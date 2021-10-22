Payoneer: Середній дохід українських ІТ-компаній від іноземних клієнтів зріс на 29% за рік

Платіжна платформа Payoneer поділилася даними про українські ІТ-компанії, які працюють з іноземними клієнтами. Найбільше в Україні заробляють харківські ІТ-компанії, київські — лише на четвертому місці. Водночас за рік — з першого півріччя 2020 по перше півріччя 2021 — найбільше зріс середній дохід київських (+41%) і одеських бізнесів (+36%).

Українські ІТ-бізнеси активно розвиваються на міжнародному ринку, навіть попри пандемію вони успішно розширюються та зростають. Так, середній дохід українських ІТ-компаній, що працюють з іноземними клієнтами, зріс на 29% за рік — з першої половини 2020 по першу половину 2021.

Якщо говорити про великі міста України, то найбільше зріс середній дохід ІТ-бізнесів у Києві — на 41%. На другому місці Одеса, де їхні заробітки збільшились на понад третину, або на 36%. Його наздоганяє Харків — плюс 29%. Закривають п’ятірку міст Львів і Дніпро — плюс 21% та 20% відповідно.

Рейтинг великих міст за найбільшим середнім доходом ІТ-компаній у першому півріччі 2021:

Харків Львів Одеса Київ Дніпро

Найбільше у січні-червні 2021 року заробили харківські ІТ-компанії — їхній середній дохід виявився на 6% вищим, аніж у львівських. На другому місці опинився Львів, де ІТ-бізнеси за перше півріччя 2021 заробили на 6% більше, аніж в Одесі. Натомість в Одесі та Києві середній дохід ІТ-компаній практично однаковий — з різницею в 1%. На останньому місці серед найбільших міст — Дніпро, водночас там ІТ-підприємства заробляють всього на 2% менше, ніж у столиці.

«Світовий ІТ-ринок бурхливо розвивається, і Україна — активний учасник цього процесу. Так, з першого півріччя 2020 по перше півріччя 2021 загальні зарахування нашим ІТ-компаніям зросли на 34%. Українські ІТ-бізнеси підкорюють міжнародні ринки, створюють популярні в усьому світі додатки та залучають усе більше іноземних клієнтів. Це те, чим варто пишатись уже сьогодні. Можу лише припускати, наскільки потужним гравцем світового ІТ наша країна може стати уже найближчим часом», — зазначив Ігор Ковальов, генеральний менеджер Payoneer в Україні та Білорусі.

Джерело: Payoneer