Пенсійний фонд України вирішив нагадати про онлайн-сервіс «Пенсійний калькулятор» (за рік ним скористалися менше 400 тис. осіб)





Пенсійний фонд України вирішив нагадати відповідальним українцям про електронний сервіс «Пенсійний калькулятор», який дозволяє розрахувати розмір майбутньої пенсії. Cтраховий стаж та заробітна плата обчислюються на основі даних, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, є можливість самостійно внести інформацію про страховий стаж, набутий до 1 січня 2004 року (періоди трудової діяльності та інші періоди, які враховуються при призначенні пенсії). Сервіс за результатами обчислення стажу (в т.ч. з урахуванням додатково внесеної інформації) відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначає право на призначення пенсії та дату, в яку виникне таке право.

Розмір пенсії визначається у поточних цінах виходячи з припущення, що розмір заробітної плати буде таким, як на час розрахунку “Пенсійним калькулятором”. За результатами обчислення надається розрахунок пенсії та складові такого розрахунку (помісячний розрахунок коефіцієнтів заробітної плати, страховий стаж, розмір пенсії за формулою, доплата за понаднормовий стаж тощо). Результати розрахунку розміру пенсії зберігаються в особистому кабінеті та доступні для перегляду в будь-який час.

Пенсійний фонд України зазначив, що з часу впровадження (грудень 2019 року) сервісом “Пенсійний калькулятор” скористалось 384,4 тис. осіб. Скористатись “Пенсійним калькулятором” можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року ПФУ запровадив новий проєкт «Пенсійний фонд України у смартфоні», завдяки чому власники смартфонів можуть скористатися мобільними додатками «Пенсійний фонд» для Android та iOS.

Джерело: Пенсійний фонд України