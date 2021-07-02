«Передаємо за квиточки!»: В громадському транспорті Києва назавжди припинили працювати кондуктори





КП «Київпастранс» повідомило, що з сьогоднішнього дня у Києві назавжди припинили працювати кондуктори. Квитки на проїзд не можно буде купити і у водіїв, тобто пасажирам залишається оплата е-квитком в салоні або завчасна оплата в кіосках та терміналах самообслуговування.

Повний перелік місць для оплати проїзду виглядає наступним чином:

T-кіоски;

термінали самообслуговування е-квитка;

термінали Easy Pay;

станції Київського метрополітену;

додаток «Київ Цифровий»;

особистий кабінет Киянина (для власників Картки киянина).

Всього в громадському транспорті Києва працювало близько 1000 кондукторів. В результаті реформи частина з них буде звільнена, а частина переведена на посади контролерів, які перевіряють оплату проїзду в транспорті.

Кількість кондукторів в транспорті Києва в останні роки поступово знижувався з 1257 кондукторів у 2017 році до 1088 кондукторів в 2019 році. Звільнити всіх кондукторів в Києві обіцяли ще з 1 листопада 2019 року у зв’язку з впровадженням електронного квитка в місті.

Зазначимо, що нещодавно КМДА знову перенесла термін запровадження е-квитка в маршрутках Києва — з 1 липня 2021 на 1 січня 2023 року.

Джерело: Liga.net